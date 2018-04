Fico tra la satira e il governo

Roma : Voragine a Via Flaminia - trafFico in tilt : Roma- E’ stato chiuso al traffico il tratto di via Flaminia tra Via Nicaragua e Via Bevagna nelle due direzioni. Questo a causa di una Voragine che si e’ aperta nel manto stradale. Disagi al traffico con code a partire da Prima Porta. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini del gruppo Cassia della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: Voragine a Via Flaminia, traffico in tilt proviene da RomaDailyNews.

Roma : TrafFico intenso su GRA e tratto urbano A24 : Roma – “Sul Grande Raccordo Anulare la circolazione e’ molto congestionata sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono code da Labaro alla Roma-Fiumicino. In esterna, da Labaro alla Trionfale per incidente e più avanti dall’Ardeatina alla Nomentana per Traffico intenso”. E’ quanto si apprende da una nota Astral Infomobilità. “Congestionato anche il tratto urbano della A24, 3 km di code da ...

Trump firma legge su trafFico sesso web : 5.48 Dopo le numerose accuse di molestie e il presunto 'affaire' con una pornostar 'azzittita' con lauti compensi, Trump ha firmato la legge approvata dal Congresso per combattere il traffico sessuale online. "Siete coraggiosi". Così il presidente Usa ai sopravvissuti del traffico sessuale ricevuti alla Casa Bianca. La polizia perseguirà i siti:stop allo 'scudo legale' che dal '96 ha protetto le società web dalla responsabilità dei contenuti ...

Vicenza - lavori stradali in viale del Sole - dal 12 aprile disagi al trafFico : A partire da giovedì 12 aprile , l'assessorato alla cura urbana darà il via ad un intervento di rifacimento delle caditoie su viale del Sole , nel tratto compreso tra la rotatoria dell'Albera e via ...

Ritrovamento di ordigno bellico e proiettili nel porto interno : zona chiusa al trafFico : BRINDISI - Chiuso al traffico veicolare e pedonale viale Regima Margherita a Brindisi nel tratto compreso tra via Dogana e via Montenegro per Ritrovamento di ordigni e proiettili bellici nello ...

Wind Tre - multa Antitrust di 4 - 25 milioni per pubblicità su fibra ottica e trafFico dati : “Condotta omissiva e ingannevole” : Pubblicizzava offerte che garantivano di poter navigare online con lo smartphone senza limiti (ma non era proprio così). E ometteva di indicare tutte le condizioni (e i limiti) della sua fibra ottica. Ora è intervenuta l’Antitrust, che ha multato Wind Tre Spa per 4,25 milioni di euro e ha definito “omissiva e ingannevole” la sua condotta. Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni ha ...

INCIDENTE IN A10 - TIR ROVESCIATO/ TrafFico tornato alla normalità ma Genova resta un problema : INCIDENTE in A10, camion di traverso: l'autostrada è stata chiusa fra Aeroporto e Genova Pegli, conducente del tir in codice giallo. E’ successo questa mattina attorno alle ore 5:45(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:02:00 GMT)

Agente sviene durante la Festa della Polizia : il gesto di Fico è 'straordinario' - VIDEO : Alla giornata erano presenti diversi esponenti della politica italiana: dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ai ministri Martina, Boschi e Orlando ; da Giorgia Meloni a Matteo Salvini ...

Tir rovesciato - riaperta l’autostrada. Il trafFico migliora lentamente | : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora qualche disagio fino a Genova

INCIDENTE IN A10 - TIR ROVESCIATO/ Autostrada riaperta dopo quattro ore : trafFico in tilt a Genova centro : INCIDENTE in A10, camion di traverso: Autostrada chiusa fra Aeroporto e Genova Pegli, conducente del tir in codice giallo. E’ successo questa mattina attorno alle ore 5:45(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:22:00 GMT)

Normani Kordei ha firmato un importante contratto discograFico come solista : Normani Kordei ha fatto il grande passo: nei giorni scorsi ha firmato un importante contratto discografico con la RCA Records e Keep Cool. Il solenne momento della firma è stato ripreso in un video che ha fatto il giro del web. Eccolo qui sotto. Iconic signing moment with family @NormaniKordei @tunji @s10ent @keepcool @RCARecords pic.twitter.com/NLfvA8uqOf — Brandon Silverstein (@BrandonSilv) 9 aprile 2018 Non c’è da stupirsi che sia ...

Incidente in A10 - si rovescia un camion TrafFico in tilt - riaperta una corsia| : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora molti disagi fino a Genova

Incidente in A10 - si rovescia un camion TrafFico in tilt - riaperta una carreggiata : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora molti disagi fino a Genova

Sicilia : forestali in piazza - trafFico in tilt a Palermo : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - forestali in piazza Palermo e il traffico va in tilt. Sono quasi duemila, secondo fonti della Questura, i lavoratori Siciliani forestali, dei consorzi di bonifica e dell'Esa che stanno partecipando alla manifestazione regionale organizzata a Palermo da Flai Cgil, Fai C