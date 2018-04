Roma - Roberto Fico sempre più fico : ecco il nuovo look del Presidente della Camera : Giacca, cravatta e look da curare con attenzione, anzi nei minimi particolari. Si fa sempre più... fico, il pentastellato Roberto fico. Cambiano le responsabilità e anche il modo di...

“Un dolore che non supererò mai”. E Federica Panicucci ‘crolla’. La vediamo sempre allegra e sorridente - ma in realtà non le dà tregua : “Ho anche difFicoltà a parlarne…” : Federica Panicucci è la regina di Mattino Cinque. E a questo proposito si è vista costretta a intervenire dopo che molti giornali riportavano la notizia della possibile chiusura del programma che conduce ogni mattina sulla rete ammiraglia Mediaset. Qualche giorno fa, quindi, Federica, che è molto meno social rispetto a tante sue colleghe, ha scritto un post chiarificatore sul suo profilo Facebook che suonava così: “Leggo su vari ...

Ginnastica ritmica - l’Italia sogna sempre in grande : Farfalle al top - tra grandi esercizi e difFicoltà. Ora la Coppa del Mondo : L’Italia è pronta per la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica: nel weekend le azzurre saranno impegnate a Sòfia (Bulgaria), si inizia a fare sul serio. L’ultimo fine settimana è stato trionfale per le azzurre che si sono imposte nel concorso generale del GP di Thiais, vincendo poi anche un oro e un bronzo nelle Finali di Specialità. L’anno culminerà con gli Europei e con i Mondiali, il cammino delle ...

PaciFico l isola di plastica è sempre più enorme. 'Una massa di spazzatura grande tre volte la Francia' : Il resto è una quota dei 320 milioni di tonnellate di questo materiale prodotti ogni anno nel mondo. Uno di questi frammenti , una cassetta per le bottiglie d'acqua, ha ancora stampigliato l'anno di ...

I giganti del tech hanno un progetto per bloccare per sempre il trafFico illecito di animali : 'Un mercato online non regolato consente ai criminali di vendere illegalmente i prodotti in tutto il mondo con facilità', denuncia il Wwf sul proprio sito. 'Acquistare l'avorio delle zanne degli ...

I giganti del tech hanno un progetto per bloccare per sempre il trafFico illecito di animali : Elefanti, rinoceronti, tigri e tartarughe marittime potrebbero presto trovare nella tecnologia un prezioso alleato per la propria sopravvivenza. Ventuno società, da Google ad Alibaba, fino a Facebook ed eBay hanno firmato la propria adesione al Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online, il progetto di contrasto al traffico illegale degli animali messo a punto da Wwf insieme all’organizzazione International Fund for Animal ...

Ryanair - trafFico ancora in forte crescita grazie alle tariffe sempre più low cost : Teleborsa, - traffico in crescita e capacità di riempimento in crescita per Ryanair , che ha annunciato oggi i dati relativi all'andamento del traffico a gennaio. La compagnia low cost britannica ha ...