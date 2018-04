Fi : Berlusconi domani e sabato in Molise : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Silvio Berlusconi domani e sabato sarà in Molise, in vista del voto del 22 aprile. L’ex premier sarà a Campobasso, San Giuliano e Isernia, e non è escluso che faccia tappa anche a Termoli. L'articolo Fi: Berlusconi domani e sabato in Molise sembra essere il primo su Meteo Web.

Consultazioni : le delegazioni di domani - per Fi c’è Berlusconi : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “L’Ufficio Stampa del Quirinale comunica la composizione delle delegazioni che domani incontreranno il Presidente della Repubblica in occasione delle Consultazioni per la formazione del nuovo Governo”. Si legge in una nota del Quirinale. Si partirà alle 10 con il Pd: la delegazione sarà composta dai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci accompagnati da Maurizio ...

Vertice Centrodestra : “a noi Senato - Camera a M5s”/ Salvini - Berlusconi e Meloni : “domani incontro con tutti” : Oggi Vertice del Centrodestra a Roma Palazzo Grazioli: "a noi il Senato, al M5s la Camera". Salvini, Meloni e Berlusconi, "domani incontro con tutti i partiti per le nomine". E sul governo..(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Berlusconi sente Salvini : domani il vertice a Roma : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono sentiti al telefono - come riferiscono fonti azzurre - in vista del vertice che si terrà domani a palazzo Grazioli, residenza del Cavaliere a Roma, e a cui ...

La cautela di Berlusconi : domani il vertice decisivo : Non porta buone notizie anche Gianni Letta, che a Roma continua le sue trattative riservate, rendendosi conto però che il mondo è cambiato e così le liturgie della politica. Certo, c'è la speranza ...