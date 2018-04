Fi : Berlusconi domani e sabato in Molise : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Silvio Berlusconi domani e sabato sarà in Molise, in vista del voto del 22 aprile. L’ex premier sarà a Campobasso, San Giuliano e Isernia, e non è escluso che faccia tappa anche a Termoli. L'articolo Fi: Berlusconi domani e sabato in Molise sembra essere il primo su CalcioWeb.