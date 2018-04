Festival di Cannes 2018 Matteo Garrone e Alice Rohrwacher rilanciano l' Italia dopo il

Festival di Cannes 2018 : l’Italia punta su Garrone e Rohrwacher : Matteo Garrone a Alice Rohrwacher. Saranno loro a tenere alta la bandiera dell’Italia al Festival di Cannes 2018, dall’8 al 19 maggio sulla Croisette più scintillante della Côte d’Azur. Dopo il silenzio del 2017, con nessun film italiano in concorso e Fortunata di Castellitto in competizione al Certain Regard, il cinema tricolore raddoppia grazie a due pellicole di pregio: Dogman di Garrone e Lazzaro felice della Rohrwacher. La ...

Festival di Cannes : in concorso gli italiani Garrone - Rohrwacher e Golino : I film “Dogman” e “Lazzaro felice” parteciperanno alla selezione principale, mentre la nuova pellicola dell'attrice e regista napoletana sarà nella sezione “Un certain regard”

La lista dei film in concorso al Festival di Cannes 2018 : Sarà dall'8 al 19 maggio: ci saranno anche i film di Alice Rohrwacher e Matteo Garrone, e quelli di Jean-Luc Godard e Spike Lee

Festival di Cannes 2018 - il programma : Ci siamo! Ecco finalmente il programma della 71esima edizione del Festival di Cannes, che si terrà dall'8 al 19 maggio. L'Italia c'è: Matteo Garrone è in concorso con Dogman e Alice Rohrwacher con Lazzaro Felice mentre Valeria Golino è nella sezione Un Certain Regard con Euphoria. Tra i nomi più succosi della competizione, Jafar Panahi, Jean-Luc Godard, Jia Zhang-Ke, Kore-Eda Hirokazu e Spike Lee. Fuori concorso, è

Netflix ritira tutti i suoi film dal Festival di Cannes : La locandina di Cannes 2018 con un'immagine con Jean-Paul Belmondo e Anna Karina tratta da Pierrot le fou, film di Godard del 1965 La decisione era nell'aria da settimane, soprattutto dopo l'annuncio che le regole per l'ammissione dei film presentati al festival di Cannes di quest'anno sarebbero cambiate in modo da escludere dal concorso quei titoli che non passassero attraverso le sale cinematografiche prima di

Tutti i premi di Canneseries - il Festival delle serie tv : La sera dell'11 aprile c'è stata la cerimonia di premiazione della prima edizione del Cannes International series festival, un nuovo festival dedicato alle serie tv, il cui nome breve è Canneseries. Durante Canneseries sono state presentate 10 serie tv in competizione

Nessun film di Netflix parteciperà al Festival di Cannes di quest'anno : Nessun film di Netflix parteciperà al Festival di Cannes di quest'anno, che si terrà dall'8 al 19 maggio e i cui film in concorso saranno presentato oggi. Netflix ha scelto di non presentare a Cannes i film che ha prodotto –

Festival di Cannes 2018 - ecco il poster ufficiale : omaggio a Jean-Luc Godard - Anna Karina e Jean-Paul Belmondo : Il Festival di Cannes (8-19 maggio) rende omaggio a Jean-Luc Godard e dedica il poster ufficiale della sua 71° edizione a Il bandito delle 11 (1965). COMMUNIQUE OFFICIEL: L'affiche du Festival de Cannes 2018… c'est une femme et un homme qui s'embrassent. #Cannes2018 Maquette: © Flore Maquin / Photo: Anna Karina et Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou © Georges Pierre

Felix - la serie spagnola conquista il Festival della tv di Cannes : parla il protagonista Leonardo Sbaraglia : Cannes - La serie spagnola Felix ha conquistato la prima edizione del Festival della tv di Cannes con una piccola grande rivoluzione. Mischiando una spy story alla comedy ha emozionato e divertito il ...

Il bacio 'spericolato' di Godard nel manifesto del Festival di Cannes : Dopo una giovanissima Claudia Cradinale danzante sui tetti, il Festival di Cannes punta su un bacio cinematografico intenso e spettacolare: quello che si scambiano 'pericolosamente', da un'auto all'...

Il Festival di Cannes chiude le porte a Netflix : Le pellicole di Netflix e Amazon, destinate a una visione televisiva o in streaming, potranno partecipare fuori concorso senza la possibilità di vincere la 'Palma d'Oro'. Nel 2017 il colosso dell'e-

Festival di Cannes vs Netflix - di film in sala e streaming : E pare non sia finita qui, perché stando a quanto riportato da Variety la piattaforma in streaming potrebbe fare lo stesso con altri titoli preselezionati come Norvegia di Greengrass, Hold the Dark

Festival di Cannes vs Netflix - una guerra senza esclusione di colpi : La querelle tra Cannes e Netflix, iniziata un anno fa, è diventata una guerra. Manca meno di un mese alla 71esima edizione del Festival francese (che si terrà dall'8 al 19 maggio) e purtroppo le prime gustose anticipazioni (come l'apertura con Everybody Knows o la première Solo: A Star Wars Story) passano in parte in secondo piano a causa di questo affaire. Tutto è iniziato quando, alla conferenza stampa di apertura 2017, il

Solo : A Star Wars Story verrà presentato al prossimo Festival di Cannes : Sarà proprio l'ultimo prodotto della saga Star Wars ad aprire il 71° Festival di Cannes. A darne l'annuncio è la pagina Facebook ufficiale di Star Wars, che comunica con un post la partecipazione fuori gara del secondo film della serie Star Wars Anthology "Solo: A Star Wars Story". Il film verrà presentato il 15 maggio, quindi dieci giorni prima della data d'uscita ufficiale. Nelle sale americane, infatti, sarà possibile tuffarsi nella nuova