Festa della mamma 2018 | 20 idee regalo per tutte le età | in offerta su Amazon

huffingtonpost

: Qual è la tua foto preferita della festa dell'Olimpico? ???? #RomaBarca #ASRoma #UCL ?? Guarda la nostra gallery!… - OfficialASRoma : Qual è la tua foto preferita della festa dell'Olimpico? ???? #RomaBarca #ASRoma #UCL ?? Guarda la nostra gallery!… - pompeii_sites : Il #12aprile, iniziavano i #Cerealia. Era la festa di Cerere, madre della terra, protettrice dei campi. Propiziarl… - SkySport : La festa nello spogliatoio della #Roma Regia di Radja #Nainggolan ?? #SkySport -

(Di giovedì 12 aprile 2018) La prima volta che nel nostro Paese si festeggiarono le mamme in un giorno preciso fu nel 1957. Lo decise un prete di Tordibetto, vicino ad Assisi: Don Otello Migliosi scelse la seconda domenica di maggio. In Italia, quest'anno la domenica giusta sarà il 13. Non è così in tutto il resto del mondo. In Norvegia ad esempio hanno già fatto tutto la seconda domenica di febbraio. In Bosnia ed Erzegovina, in Serbia, Albania e Romania, lainvece è l'8 marzo. Hanno già celebrato laanche in Irlanda e in Inghilterra: la data giusta qui cade la quarta domenica di Quaresima. In Arabia Saudita, Palestina, Egitto, Siria e Libano invece l'appuntamento è per il 21 marzo, primo giorno di Primavera. Anche in Spagna e Portogallo festeggiano prima di noi, ma solo di poco, la prima domenica di maggio. Con l'Italia, anche molti Paesi ...