Ferrari | Vettel | “In Cina per vincere | la macchina sta funzionando”

Formula 1 : Ferrari a caccia del tris in Cina - Vettel è fiducioso : E a guardare avanti è anche il campione del mondo Hamilton che già dalla Cina spera di invertire la tendenza rispetto alle ultime due gare: ''Quella di Shangai è sempre stata una buona pista, ...

Sebastian Vettel - la paura nascosta in Bahrain : 'In radio ho mentito al box Ferrari' : 'Credo di aver detto in radio a 10 giri dalla fine che tutto era sotto controllo, ma ho mentito'. Sebastian Vettel , dopo il trionfo in Bahrain , il secondo su due gare del Mondiale di F1 , può ...

F1 - che Ferrari! Vettel vince anche il GP del Bahrain : F1, che Ferrari! Vettel vince anche il GP del Bahrain Il ferrarista tiene a bada Bottas nell’ultimo giro, Hamilton chiude terzo Continua a leggere

Vettel e Ferrari - un trionfo figlio del lavoro e del dolore : Una vittoria umana. Nell'adrenalina che ha saputo regalare, nei rischi che gente famosa e meno famosa si è presa, nei pericoli stavolta tangibili più che in altre occasioni e palpabili persino da dietro il telecomando. Vittoria umana nel dolore di Francesco Cigarini, il meccanico di rosso vestito steso per terra abbattuto, investito, travolto dalla gomma posteriore sinistra della Ferrari di Kimi durante il pit stop. Umana nel talento, stavolta ...

F1 - Sergio Marchionne : “Sebastian Vettel vero campione - la Ferrari ha un’ottima monoposto” : Sergio Marchionne, Presidente della Ferrari, è galvanizzato dopo la vittoria di Sebastian Vettel nel GP del Bahrain 2018. Il numero 1 del Cavallino Rampante è orgoglioso della prestazione del tedesco e dei suoi uomini come traspare dalle dichiarazioni rilasciate dopo la gara: “Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista. E’ stato un weekend consistente che ci ha visto protagonisti ...

Trionfo Ferrari nel Gp del Bahrain : vince Vettel - un capolavoro di resistenza : La Ferrari del tedesco riesce in un’impresa riuscendo a vincere facendo durare le gomme più del previsto.Disastro Raikkonen al pit stop investe un meccanico e si ritira. Secondo posto per Bottas e terzo per Hamilton

Gp Bahrain F1 2018 : vincono Vettel e la Ferrari - perdono Mercedes e Pirelli : Con una strategia su una sola sosta scelta dalla Mercedes sia per Bottas , SuperSoft Media, che per Hamilton , Soft Media, , il Team campione del mondo ha provato a mettere sotto pressione la Ferrari ...

F1 - trionfo Ferrari in Bahrain : Vettel fa due su due all'ultima curva - fregati Bottas e Hamilton : Con la grinta, con la classe, con tutto: Sebastian Vettel vince il Gp del Bahrain davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton , secondo successo su due gare nel Mondiale di Formula 1 per la Ferrari . ...

