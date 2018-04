Ferdinando Biondi Vega nel team J-Ax | video della Blind Audition con Strange World

optimaitalia

(Di giovedì 12 aprile 2018)nelJ-Ax, chiude il gruppo di cantanti che a The Voice of Italy si scontrerà nelle prossime settimane. Condi KE,neldi J-Ax porta Cosenza, la sua città d'origine. Ha 30 anni e un lungo percorso nel mondo musicale alle spalle.Ha esperienza come artista di strada e a tal proposito spiega: "Avevo vergogna a cantare per la prima volta nella ma vita". Tuttavia ricorda quel periodo come l'"esperienza che mi ha insegnato tanto".J-Ax e Cristina Scabbia si girano per lui. "A me interessa la tua voce interiore e credo di averla sentita, non sei stato sempre preciso ma mi hai colpito", sono le parole dello "Zio" J-Ax.Cristina Scabbia lo invita ad entrare nel suo: "Sei molto bravo, mi è piaciuta la tua sicurezza. Non sei tu che hai bisogno di me, sono io che ho bisogno di te".farebbe la differenza ...