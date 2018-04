Farmaci | 1 su 10 nei Paesi poveri è falso | in Africa decessi tra bimbi

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il mercato delle medicine contraffatte è “una minaccia che sta mettendo a rischio i pazienti in tutto il mondo“. E’ l’allarme lanciato dagli esperti riuniti a Londra per ‘Fight the Fakes‘ promosso dall’University College di Londra. Durante l’evento sono stati ricordati i dati dell’Oms sulle pillole ‘taroccate’: neia basso reddito 1 farmaco su 10 è. E questo mercato è in mano ad organizzazione criminali. Michael Deats dell’Oms, invitato a ‘Fight the Fakes’, ha mostrato un video di un’incursione in una fabbrica di falsiinOccidentale: si vedevano uomini confezionare bottiglie di vetro riempite di antibiotici da distribuire ai bambini con infezioni polmonari. Il liquido arrivava da contenitori di plastica sporchi e contaminati con E.Coli. “Gli antimicrobici e gli ...