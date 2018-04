Facebook? Sarà a pagamento | Raccolti dati sui non iscritti

Facebook a pagamento? Zuckerberg : ci sarà sempre una versione gratuita : 10 ore di audizione in 2 giorni per il Ceo di Fb al centro dello scandalo Cambridge Analytica, tra ammissioni di responsabilità e necessità di regole

Lady big data : "Dopo lo scandalo di Facebook ci sarà maggiore consapevolezza" : Questione di click. Nell'era pre digitale si sarebbe parlato di 'consigli per gli acquisti'. Ora la sfida è all'ultimo touch. Lo è ogni giorno per Ilaria Zampori, dal 2015 direttore generale di ...

Nuovo profilo Facebook per Sara Tommasi e Debora Cattoni Video : Sara Tommasi oggi è una ragazza nuova, più matura e consapevole. Ha deciso di rimettersi in gioco puntando sugli aspetti più importanti della vita: i valori, gli affetti e gli amici, quelli veri. Un’amicizia speciale quella con la manager Debora Cattoni , direttrice del magazine online Selfie Made Girl, che dura da moltissimi anni. L’imprenditrice umbra oggi è diventata anche la sua manager e di questo Sara le è eternamente grata. Al suo fianco ...

Fabrizio Frizzi - Renato Zero su Facebook : 'Ti voglio bene e questo sarà per sempre' : 'Sperando che anche da lassù si possano ricevere messaggi...Te ne vai lasciando dietro di te il bell'esempio che sei stato per tutti. Il tuo rassicurante sorriso che spargevi come polvere magica su ...