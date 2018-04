Facebook pubblica il link per scoprire se i profili sono stati spiati

Azzanna una capra viva e pubblica il video su Facebook : 38enne rischia il carcere : L'uomo, identificato come un 38enne disoccupato della provincia di Reggio Calabria, è stato denunciato dopo aver pubblicato su Facebook un video in cui è morde la testa di una capra. Rinvenuti nella sua proprietà altri animali. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, rischia fino a 18 mesi di reclusione.Continua a leggere

Morde un capretto vivo in testa poi pubblica il video su Facebook : rischia 30mila euro di multa : Un uomo calabrese di 38 anni ha azzannato un capretto ancora vivo in testa poi ha pubblicato il video su Facebook, scatenando le giuste proteste degli animalisti.Continua a leggere

Torino - pubblica su Facebook la foto del molestatore. Il social le blocca il profilo : La ragazza: "Volevo proteggermi".L'immagine divulgata sulla pagina di un gruppo femminista. I parenti dell'uomo: "Ci scusiamo, ha problemi di alcol"

Crisi Facebook/ Zuckerberg conferma nuovo errore : video mai pubblicati venivano archiviati - arrivano le scuse : Crisi Facebook, parla Mark Zuckerberg: il fondatore del noto social network sottolinea come ci vorranno degli anni per superare i problemi, ma che comunque ce la faranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:33:00 GMT)

Caso Aldo Naro - pubblicate su Facebook le foto choc dell’autopsia : “Vogliamo la verità” : I parenti del 25enne palermitano ucciso il 14 febbraio 2015 dopo una lite all'interno della discoteca Goa hanno sempre manifestato i propri dubbi sulle indagini. E in particolare sul fatto che l'unico colpevole riconosciuto sia un buttafuori, reo confesso, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Pubblicati le immagini shock del corpo pieno di lividi del giovane. "Possibile che una sola persona gli abbia provocato tutte quelle lesioni?" si ...

"Via Mark Zuckerberg". Un grande azionista di Facebook chiede la testa del fondatore per reagire alla sfiducia pubblica : Una rivoluzione dentro il management di Facebook, a cominciare da Mark Zuckerberg, che dovrebbe lasciare il suo incarico. Serve un nuovo presidente per ricostruire la fiducia pubblica nell'azienda e nel suo impegno per la salvaguardia della privacy degli utenti. A chiedere il terremoto dentro Facebook è Scott Stringer, il delegato al Bilancio della città di New York, gestore di fondi con almeno 1 miliardo di dollari di azioni in ...

[La storia] Nuova tegola su Facebook : pubblicato documento inquietante scritto da un top manager : Per Facebook non è proprio un bel momento. Finita nell'occhio del ciclone a causa dello scandalo Cambridge Analytica, la società nelle ultime settimane ha subito un tracollo in Borsa ed è stata ...

Facebook potrebbe aver conservato i video registrati dagli utenti ma non pubblicati : Pare che alcuni utenti, scaricando i loro dati conservati nel database di Facebook, abbiano scoperto che vi erano inclusi video registrati ma mai pubblicati L'articolo Facebook potrebbe aver conservato i video registrati dagli utenti ma non pubblicati proviene da TuttoAndroid.

Mamma fa fumare marijuana alla figlia di un anno e pubblica video su Facebook : arrestata : Una 20enne dello Stato Usa della North Carolina è stata arrestata per aver pubblicato un video mentre induce la sua piccolina a fumare. Ora è già in carcere, mentre la piccolina è stata data in affidamento provvisorio ai servizi di protezione dei minori.Continua a leggere

6 anni - rasato da compagno di classe : il padre pubblica la foto su Facebook : Rasare i capelli del compagno di banco per 'scherzo'. È uno degli ultimi episodi di bullismo che si è consumato nella classe di una prima della scuola elementare Capasso, in via De Gasperi, zona ...

Facebook ha pubblicato sul Play Store (e poi rimosso) un’app per raccogliere dati degli utenti : Bolt App Lock è un'app pubblicata sul Play Store da Facebook lunedì 5 marzo e poi rimossa venerdì 9 marzo, in quanto si sarebbe trattato soltanto di un test L'articolo Facebook ha pubblicato sul Play Store (e poi rimosso) un’app per raccogliere dati degli utenti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Scuole aperte a Parma Pizzarotti pubblica gli insulti ricevuti su Facebook : "Se da ragazzo avessi parlato con questi toni al sindaco o a un qualsiasi altro cittadino, non oso immaginare cosa mi avrebbero detto mia mamma e mio papà"

Molti utenti stanno avendo problemi a pubblicare post su Facebook : Molti utenti di Facebook stanno avendo dei problemi a pubblicare post. A differenza di altri casi in cui Facebook ha avuto dei malfunzionamenti, il sito non risulta “down”, cioè non è irraggiungibile: si carica correttamente, e i problemi si limitano alla The post Molti utenti stanno avendo problemi a pubblicare post su Facebook appeared first on Il post.