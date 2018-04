Facebook | privacy in pericolo? Ecco l' esperimento per capirlo

Facebook - la domanda sulla privacy che imbarazza Zuckerberg : video - : Tra le domande durante l'udienza al Congresso, seguita allo scandalo Cambridge Analytica, anche quella provocatoria di un senatore democratico: "Si sentirebbe a suo agio nel condividere con noi il ...

Facebook e privacy - le 5 frasi più importanti di Zuckerberg al Congresso : Un mese dopo lo scoppio dello scandalo Cambridge Analytica, Facebook non è rimasta a guardare: ha promesso di avvisare con una notifica tutti gli 87 milioni di utenti coinvolti e ha lanciato un tool accessibile a tutti che consente a chiunque di capire se i propri dati sono stati al centro della manovra di Cambridge Analytica: basta scrivere “Cambridge” nella barra di ricerca del Centro assistenza di Facebook, per accedere alla pagina ...

Il profeta Zuckerberg si scusa Ma Facebook è incontrollabile Urge una legge globale sulla privacy : "L’errore è mio e lo ammetto. Sono responsabile di quello che è successo". Così il profeta dei social Mark Zuckerberg si è scusato di fronte al il plotone di senatori del Congresso americano. Gli oltre 30 Segui su affaritaliani.it

Zuckerberg sotto attacco di fronte al Senato : «Facebook non diventi incubo della privacy». Il Ceo si scusa : «Mi dispiace» Diretta : «Facebook non diventi incubo della privacy», lo ha detto John Thune, Senatore repubblicano alla presidenza della commissione Commercio del Senato, aprendo il dibattito che vede...

Facebook è solo la punta dell’iceberg - la privacy non esiste più : Oggi Mark Zuckerberg è atteso al Congresso (USA) per testimoniare sui dati in possesso di Cambridge Analytica, ma Facebook è solo la punta dell’iceberg. Il Web è il luogo non luogo in cui i dati degli utenti che vi partecipano sono alla mercé delle aziende, nulla si è fatto fino ad oggi per proteggere la privacy. solo l’UE sta correndo ai ripari, un po’ troppo tardi, con la GDPR che entrerà in vigore il 25 maggio. Facebook non ...

Riccione - tre giorni di approfondimento su bitcoin - Facebook e privacy : Tra gli ospiti di DIG Academy ci sarà anche Pablo Trincia , coautore della serie audio di Repubblica.it Veleno , dedicata a un discusso caso di cronaca avvenuto negli anni '90, e sarà questa l'...

Facebook. Il Garante per la Privacy Soro chiede i danni per i dati trasferiti senza consenso : Informazioni utilizzate a fini elettorali. I profili coinvolti sarebbero più dei 214 mila ipotizzati inizialmente

Facebook : in arrivo una notifica particolare sulla privacy Video : Oggi, lunedì 9 aprile, tutti i 2,2 miliardi di utenti di Facebook riceveranno una notifica intitolata Protezione delle informazioni. Se si è uno degli 87 milioni di utenti i cui dati sono stati condivisi in modo improprio con Cambridge Analytica, la tua notifica avra' una scheda chiamata Vedi come sei interessato. Se invece i dati non sono stati condivisi in modo improprio, comunichera' semplicemente Vai all'app e siti web. La differenza tra le ...

Datagate - il Garante della Privacy pronto a chiedere i danni a Facebook : Datagate, il Garante della Privacy pronto a chiedere i danni a Facebook Il sospetto è che i profili italiani coinvolti nello scambio illecito di informazioni siano ben più dei 214.134 comunicati inizialmente Continua a leggere

Facebook : in arrivo una notifica particolare sulla privacy : Oggi, lunedì 9 aprile, tutti i 2,2 miliardi di utenti di Facebook riceveranno una notifica intitolata "Protezione delle informazioni". Se si è uno degli 87 milioni di utenti i cui dati sono stati condivisi in modo improprio con Cambridge Analytica, la tua notifica avrà una scheda chiamata "Vedi come sei interessato". Se invece i dati non sono stati condivisi in modo improprio, comunicherà semplicemente "Vai all'app e siti web". La differenza tra ...

Facebook e la privacy violata - nuovo caso : sospesa l’app Cubeyou - fondata da italiano : Il social network ha sospeso della sua piattaforma una società basata negli Stati Uniti e fondata dall’italiano Federico Treu che analizza i dati sui consumatori: potrebbe averli raccolti dalle università

WhatsApp - Facebook e privacy in pericolo : due cose da sapere assolutamente Video : #WhatsApp e #Facebook. Sono milioni gli utenti che ogni giorno si interfacciano con questa piattaforma che, senza possibilita' di smentita, fanno parte a pieno titolo della vita di tanti esseri umani. Sistemi che, grazie alle nuove tecnologie, ci permettono di essere costantemente in contatto anche con chi è dall'altra parte del mondo e con costi pari allo zero. In realta', come emerso nelle ultime settimane, forse un prezzo da pagare c'è ed è ...