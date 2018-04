Facebook | ecco come sapere se il tuo account è stato usato da Cambridge Analytica

Facebook - privacy in pericolo? Ecco l'esperimento per capirlo Video : #Facebook e la questione privacy, nelle ultime settimane, è diventato un argomento di interesse mondiale. Tutti i media internazionali stanno dando ampio risalto al fatto che il social network ci offre gratuitamente la possibilita' di restare in contatto con migliaia di persone e ci offre la possibilita' di condividere la nostra vita con le persone a noi più vicine e non solo. Gli ultimi fatti hanno messo in rilievo il fatto tutto questo in ...

“Ho ucciso mia madre”. L’annuncio su Facebook di un crimine orribile. Gli utenti a bocca aperta - a chiedersi se fosse vero. Una storia agghiacciante : ecco cos’era successo (e com’è andata a finire) : Una frase scioccante pubblicata in rete all’improvviso, su Facebook, in mezzo a tanti altri post sulla falsariga di quelli che leggiamo ogni giorno. Dove, però, Casey James Lawhorn, ragazzo di 23 anni, ammetteva senza troppi giri di parole di aver appena ucciso la madre e un suo caro amico 22enne, e annunciava l’intenzione di suicidarsi: “Ho sparato e ucciso mia madre, Vi Lawhorn, e un mio caro amico Avery Gaines. Ho ...

“Facebook a pagamento”. Calmi : non tutto così. Altra polemica per il social. Gli utenti già sbuffano - ma ecco di cosa si parla : La possibilità esiste. Facebook potrebbe sviluppare in futuro una versione pagamento. Finanziandosi con la pubblicità mirata, il popolarissimo social network è sempre stato gratuito. Ora però, dopo lo scandalo Cambridge Analytica sui profili ‘bucati’, qualcosa potrebbe cambiare. E’ stato lo stesso fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, come si legge sul sito d’informazione tecnologica americano ‘The ...

WhatsApp si ferma : sciopero di 24 ore contro Facebook - ecco quando : Lo scandalo del furto dati dei contatti Facebook da parte dell'agenzia di comunicazione Cambridge Analytica ha suscitato anche la protesta degli altri canali social, tra questi i due colossi WhatsApp e Instagram, sui quali sta girando l'iniziativa di sospendere l'uso delle chat e della pubblicazione foto per 24 ore, proprio oggi, 11 aprile, in segno di protesta contro il social network di Zuckerberg. WhatsApp, oggi si ferma, ma in che senso? Le ...

Ecco le novità di Facebook per la trasparenza nelle elezioni : Il sistema di verifica lo 'espanderemo al resto del mondo nei prossimi mesi'. 'Per maggiore trasparenza -prosegue- abbiamo costruito un tool che consente a chiunque di vedere tutte le inserzioni ...

“Ecco cosa succede se vi cancellate da Facebook”. Addirittura… Più di un utente lo sta pensando o facendo. E ora arriva la notizia su quello che accade dopo l’uscita dal social : Siete stressati? Avete la gastrite o una brutta esofagite da reflusso gastroesofageo dovuta da troppe ansie? Ecco, una delle vostre opzioni per risolvere il problema potrebbe essere quella di cancellarsi da Facebook. cosa c’entra? Beh, le due cose potrebbero essere strettamente e incredibilmente collegate. E non parliamo dello scandalo sulla privacy di cui è stato oggetto ultimamente il social network creato da Mark Zuckerberg (anche se ...

Auguri di Buona Pasquetta 2018 : ecco le FRASI più divertenti da inviare su Facebook e WhatsApp : La Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo, è ormai giunta: è il giorno in cui si ricorda l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro. In Italia la Pasquetta è un giorno di festa che generalmente si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata. E’ un giorno festivo che ha lo scopo di allungare la festa della Pasqua, così come avviene il 26 dicembre. E’ un’occasione per fare ...

Auguri di Buona Pasquetta 2018 : ecco i VIDEO più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp : Dopo la Pasqua festeggiamo la Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo: in tale giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro. Il lunedì di Pasqua è un giorno festivo, introdotto per allungare la festa della Pasqua, così come avviene per Santo Stefano il 26 dicembre. La Pasquetta tradizionalmente si trascorre facendo una gita o scampagnata. Si tratta, come per ogni festa, di un’occasione per fare gli ...

Il co-founder di WhatsApp avverte : 'Cancellate Facebook' - ecco perchè Video : #facebook è da anni diventato parte integrante delle vite di ognuno di noi: c'è chi lo usa per lavoro, chi per divertimento e svago, ma in qualsiasi caso tutti passano almeno mezz'ora al giorno su Facebook. L'azienda, dopo più di 9 anni di fama, sta sfortunatamente passando attraverso continue bufere, con il risultato che sono scese anche le quotazioni in borsa della famosa piattaforma. Inoltre, il social network sta subendo continue critiche, a ...

