Facebook | come sapere se Cambridge Analytica ha rubato i tuoi dati

Giada - studentessa suicida : 'Io e te come due sorelle' - l'addio della cugina su Facebook : La cugina di Giada De Filippo , la studentessa molisana che qualche giorno fa si è tolta la vita all'università di Napoli , ha dedicato un lungo post su Facebook alla ragazza. La 25enne, martedì, si è ...

Come si sono comportati i giornali italiani su Facebook durante le elezioni? Un'analisi : L’informazione italiana sui social media durante la campagna elettorale è stata sostanzialmente equilibrata. E’ il risultato di uno studio condotto da ricercatori del Dipartimento di Scienze della comunicazione dell’Università di Urbino sui dati estratti dall’algoritmo Bias Tracker, creato per individuare pregiudizi e analizzare il ‘sentiment’ nelle pagine web. Negli ultimi mesi tutti hanno ...

Facebook - ecco come sapere se il tuo account è stato usato da Cambridge Analytica : Zuckerberg ha dovuto ammettere che giunti al momento attuale 'è inevitabile dare delle regole' all'economia di Internet, e all'uso dei dati personali, apprezzando apertamente il Gdpr dell'Ue e ...

Come scoprire se Cambridge Analytica ha avuto accesso ai vostri dati Facebook : Tool di Facebook per scoprire se i vostri dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica. Ecco Come scoprirlo in un click dal sito ufficiale di Facebook Caso Cambridge Analytica: I tuoi dati sono stati rubati? Ecco Come scoprirlo Ben 87 milioni di account Facebook sono stati usati per sottrarre dati dalla società Cambridge Analytica tra […]

Come accedere a Facebook da visitatore senza registrarsi : Vorresti iscriverti a Facebook ma vuoi prima vedere quali tuoi amici sono presenti sul social network? Vuoi ottenere maggiori informazioni sul profilo di una persona senza doverla aggiungere alla tua lista di amici? Qualsiasi siano le tue motivazioni, sei capitato nella guida giusta: qui ti mostrerò Come accedere a Facebook Come visitatore utilizzando dei metodi […] Come accedere a Facebook da visitatore senza registrarsi

Come sapere se i dati Facebook sono stati rubati? Strumento ufficiale per la verifica : Come sapere se i dati Facebook sono stati rubati perché utilizzati tramite Cambridge Analytica per scopi non proprio edificanti? Lo scandalo Facebook continua a far parlare di se, anche dopo la deposizione di Mark Zuckerberg presso il Senato degli stati Uniti, dove il giovanissimo CEO ha fatto mea culpa del mancato controllo delle informazioni di ben 87 milioni di profili in tutto il mondo. Dall'audizione pubblica è stato confermato anche che ...

Facebook - Zuckerberg parla al Senato Usa : «Gravi errori - diventeremo come poliziotti» L’intervento in diretta video : Il numero uno di Facebook risponde alle domande delle commissioni commercio e giustizia. E le azioni del social media chiudono in forte rialzo a Wall Street

Come cancellarsi (per sempre) da Facebook : Volete cancellarvi da Facebook per sempre? I motivi potrebbero essere i più disparati e personali. Come fare? Potreste trovare infatti alcune difficoltà. Infatti il popolare social network invita gli utenti...

Facebook - Ue : 'utenti usati come topi da laboratorio' : ...mercoledì che 87 milioni di utenti sono stati colpiti dallo scandalo che ha visto un'app di quiz prendere i dati dai profili sul social network e trasferirli alla società di consulenza politica ...

Come aumentare la privacy su Facebook - Whatsapp e Google : aumentare la privacy dovrebbe essere una priorità per ogni persona che si iscrive ad un social network o semplicemente naviga in rete perché in realtà non sta solo navigando sul Web, sta anche fornendo tantissime informazioni personali. Informazioni di ogni tipo in base agli strumenti che utilizzi ogni giorno, dalle mappe per le indicazioni stradali, ad una ricerca oppure alla visualizzazione di un video su piattaforme Come Facebook e YouTube. E ...

Facebook chat segreta - come attivarla su iPhone e Android : Alla luce dello scandalo che ha coinvolto Facebook e l’intrusione nei messaggi privati inviati con l’applicazione Messenger, gli utenti chiedono più privacy attraverso la famosa piattaforma socialRecentemente è trapelata la notizia che vede il coinvolgimento di un tool segreto, adoperato dagli esperti moderatori del social, che ha permesso la rimozione di alcuni messaggi inviati dal CEO Zuckemberg ad alcuni suoi dirigenti. Le ...

Facebook - come le leggi Usa possono frenare l’impero di Zuckerberg : Negli Stati Uniti non si è mai arrivati a una legislazione con la stessa impalcatura di quella europea, ma Facebo0k potrebbe andare a sbattere su diverse leggi e sentenze mirate indirettamente (e a volte direttamente) su un colosso da 2 miliardi di utenti...