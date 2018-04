F1 - GP Cina 2018 : Sebastian Vettel cerca il tris - ma Shanghai è un feudo di Hamilton : Il Mondiale di Formula Uno carica armi e bagagli e si trasferisce immediatamente dal Bahrein alla Cina. É già tempo, infatti, di tornare in pista e, dopo lo spettacolo di Sakhir, c’è la speranza di vivere grandi emozioni anche a Shanghai, dove si correrà per la quindicesima volta nella sua (giovane) storia. La Ferrari arriva sul tracciato ideato dall’ingegnere Hermann Tilke e lo fa con due vittorie brillanti ed importanti già messe ...

Basket - Europe Cup 2018 : Venezia e Avellino vincono le semifinali d'andata. La finale italiana è più viCina : La possibilità di una finale tutta italiana nella FIBA Europe Cup si fa più concreta dopo le partite di andata. Ci sono ancora 40 minuti da giocare ma la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino hanno vinto i rispettivi match, in casa. Vantaggi minimi, non confortanti (specie nel secondo caso), ma comunque un bottino da difendere tra sette giorni. La Reyer Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall'inizio della partita. Pochi minuti, infatti, e

F1 - GP Cina 2018 : sarà la prova del nove per le ambizioni della Ferrari. Shanghai è un feudo Mercedes : La Ferrari e Sebastian Vettel arrivano al terzo appuntamento, a Shanghai, a punteggio pieno. Sembrava pura fantasia dopo le qualifiche di Melbourne, quando Lewis Hamilton rifilò quasi sette decimi ai due piloti della Rossa, eppure è successo veramente. Prima c'è stato il capolavoro di strategia del Cavallino in Australia, poi la prova schiacciante nel deserto del Bahrein, dove le Frecce d'Argento hanno faticato, pur avviCinandosi

F1 - GP Cina 2018 in tv : come vederlo e a che ora comincia? Tutti gli orari del fine settimana. Il palinsesto di Sky e TV8 : ... 08.10 Gara GP Cina 2018: come SEGUIRLO IN DIRETTA TV, DIFFERITA E REPLICHE Il GP di Cina sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go. Previste le differite, gratis ...

F1 - Gp della Cina 2018 - il commento di Mara Sangiorgio : E' l'esame più duro. La Ferrari in Cina ci arriva da vincitrice, anzi, due volte vincitrice , ma i lunghi rettilinei e le curve veloci del circuito alla periferia di Shanghai sono ancora da

F1 - GP Cina 2018 in tv : come vederlo e a che ora comincia? Tutti gli orari del fine settimana. Il palinsesto di Sky e TV8 : Nel weekend del 13-15 aprile si disputerà il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. Si torna subito in pista dopo l’appuntamento in Bahrain, i motori non conoscono sosta e i piloti sono pronti per darsi battaglia sul tracciato di Shanghai, uno dei preferiti da parte di Lewis Hamilton che va a caccia della vittoria dopo le difficoltà avute tra l’Australia e il Sakhir. Il Campione del Mondo vuole riportare al successo la sua ...

Formula 1 2018 : tutto quello che c'è da sapere sul GP di Cina : Ferrari, grande potenziale e sviluppi attesi per la Cina La Ferrari SF71H nel giro di 15 giorni è cresciuta molto a livello di performance a dimostrazione del grande potenziale di cui dispone questa

F1 - GP Cina 2018 : a Shanghai Lewis Hamilton punta su mescole più dure - Sebastian Vettel va sul morbido : Parte l'avviCinamento al Gran Premio di Cina di domenica per cui è tempo di analizzare la scelta delle gomme effettuate da team e piloti. Ci sono alcune disparità in vista della gara di Shanghai, andiamo a vedere per cosa hanno optato i protagonisti della Formula Uno. I due principali contendenti al titolo, per esempio, hanno preferito prendere due strade decisamente diverse. Lewis Hamilton avrà a disposizione 6 UltraSoft, 6 Soft ed appena

Formula 1 GP Cina 2018 : orari diretta tv - gara di Shanghai in chiaro su TV8? : Lo scorso fine settimana è stato disputato il Gran Premio del Bahrain di Formula Uno. A pochi giorni di distanza si tornerà in pista per il terzo round stagionale. La prossima gara sarà in Cina, sul tracciato di Shanghai. Un appuntamento da non lasciarsi sfuggire, specie dopo aver visto cosa è accaduto in questo avvio di campionato. Nel weekend precedente a Sakhir si è imposto Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari, che ha fatto bottino pieno ...

Formula 1 2018 - GP Cina. Le ultime quattro edizioni : Una curiosità: l'unico pilota a vincere qui e a non laurearsi mai campione del mondo è stato Barrichello, nella gara inaugurale del 2004. 2017, Hamilton imprendibile Vettel con la Ferrari , 2°, è

Come vedere il GP di Cina di Formula 1 2018 in diretta streaming : Per vedere in diretta streaming il GP di Cina 2018 di F1 è necessario avere l'abbonamento al pacchetto sport. Come seguire Gran Premio di Cina 2018 in streaming gratis sul sito di TV8 Oltre a ...

F1 - GP Cina 2018 : come vederlo in tv? Il programma e gli orari su Sky e TV8. Dirette - differite e repliche : Nemmeno il tempo di chiudere le valigie a Sakhir, che il circus della Formula Uno deve immediatamente trasferirsi a Shanghai in vista del Gran Premio della Cina 2018. Con ancora negli occhi il successo di Sebastian Vettel, in grado di portare all’estremo le sue gomme Soft, il Mondiale sbarca in uno dei feudi di Lewis Hamilton e della Mercedes che si sposa in maniera quasi perfetta con questo tracciato. Si annuncia un weekend ad alta ...

Orari F1 Cina 2018 : a che ora la differita su TV8? Video : La prossima settimana torna la #Formula 1 con il Gran Premio della Cina 2018, sulla pista di Shanghai. A re gli Orari della differita su TV8 di qualifiche e gara. La Ferrari arriva al terzo appuntamento della stagione dopo aver conquistato due vittorie con #Sebastian Vettel. Il secondo successo della Rossa di Maranello è arrivato in occasione del GP del Bahrain [Video], dove il quattro volte campione del mondo tedesco ha preceduto Valterri ...

F1 - GP Cina 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Shanghai : Come consuetudine sarà Sky Sport a trasmettere nel suo totale il weekend del Gran Premio della Cina. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni appuntamento della tre giorni asiatica, per ...