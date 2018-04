Eva Henger | il marito Massimiliano Caroletti pronto per il Grande Fratello

Eva Henger fa una rivelazione choc su Bianca e Nino Formicola : Bianca Atzei ci ha provato con Nino Formicola? Parla Eva Henger Pare davvero non esserci un solo giorno in cui i naufraghi della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi non facciano parlare i numero telespettatori. Cosa è successo stavolta? Nelle ultime ore, come mostrato nel daytime andato in onda poco fa su Canale 5, Amaurys Perez e Jonathan Kashanian hanno dato vita a una furibonda lite, che ha destato qualche perplessità in ...

Eva Henger : 'Io - bullizzata all'Isola. Da Alessia Marcuzzi scene imbarazzanti' : Isola Famosi e canna gate , ancora strascichi. Duro sfogo di Eva Henger in una lettera a 'DiPiù': ' Alessia Marcuzzi ? Come esiste il bullismo dei ragazzi, esistono anche forme di bullismo ...

Isola dei famosi - Eva Henger brutale contro Mara Venier e Daniele Bossari : 'Bugiardi - mi avete chiesto scusa a telecamere spente' : In una durissima lettera al settimanale Dipiù, Eva Henger ha attaccato la conduttrice dell'Isola dei famosi per il trattamento subito nel corso dell'ultima puntata, senza risparmiare anche gli ...

Eva Henger - furia contro l'Isola : Bullizzata e messa ai margini. Da Alessia Marcuzzi scene brutte e imbarazzanti : MILANO - 'Avete deciso di mettermi ai margini delle puntate de l'Isola dei Famosi. Non merito di essere emarginata. Non merito i vostri silenzi. Non merito le vostre critiche. E poi, credetemi, di ...

“Falsa! Lo ha fatto a telecamere spente” - la furia di Eva. Mara Venier nel mirino della Henger : “Hai due facce! Perché non hai detto nulla in diretta?”. E all’Isola dei “fumati” scoppia l’ennesimo caso (anzi - un mistero) : È stato uno dei momenti trash più intensi dell’anno (appena iniziato per giunta) e sembra che rimarrà sul podio per ancora molto tempo. Parliamo naturalmente della sfuriata assassina di Alessia Marcuzzi verso la versione santarellina dell’ex pornosar Eva Henger, negli studi televisivi dell’Isola dei famosi edizione 2018. La naufraga, intervistata dal settimanale DiPiù, dimostra di non avere alcuna intenzione di “salvare” conduttrice e ...

Isola dei Famosi - Eva Henger contro Alessia Marcuzzi : Il canna-gate, sollevato da Eva Henger, che ha scosso quest'edizione dell'Isola dei Famosi, non è 'piaciuto' alla conduttrice del reality Alessia Marcuzzi, che in una delle ultime puntate del reality ha sbottato contro l'ex pornostar ed ex naufraga del programma. La Henger si è quindi sfogata in una lettera, pubblicata sul settimanale DiPiù, in cui ha espresso dure critiche nei confronti della conduttrice, e degli opinionisti Daniele Bossari ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger scrive una lettera ad Alessia Marcuzzi : “Sto subendo bullismo. E quando sei uscita dallo studio ho sentito cosa hai detto” : “Cara Alessia, cara Mara e Caro Daniele, pensi proprio che sia giunto il momento di rimettere le carte in tavola”. Inizia così la lunga lettera che Eva Henger ha scritto e pubblicato sul settimanale DiPiù, indirizzata alla Marcuzzi, alla Venier e a Bossari, rispettivamente conduttrice e opinionisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione che, cosa ormai nota, è stata segnata dall’ormai famigerato ...

Isola dei famosi - da Barbara D'Urso il gelo tra Marco Ferri - Cecilia Capriotti ed Eva Henger : 'Dietro le quinte...' : La resa dei conti a Domenica Live . Da Barbara D'Urso arriva direttamente dall' Isola dei famosi Marco Ferri , e l'incontro con le ex naufraghe Eva Henger e Cecilia Capriotti è decisamente gelido. La ...

Isola dei Famosi - Eva Henger contro la Marcuzzi - la Venier e Bossari : Riepilogando, per chi è lontano dallo stuuupendo mondo dei reality: Eva Henger ha partecipato all'edizione di quest'anno de 'L'Isola dei Famosi' , ormai giunto agli sgoccioli, . Il motivo per cui l'ex pornostar ha guadagnato la ribalta oltre che per ...

“Mi sento bullizzata” : la lettera di Eva Henger a Alessia Marcuzzi - Bossari e Venier : Nessuna tregua, nè apparente nè reale, tra Eva Henger e il programma televisivo L'isola dei famosi, giunto ormai alle battute finali. Dall'eliminazione dell'ex pornostar...