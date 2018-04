Europa League 2018 | Salisburgo-Lazio 4-1 | biancocelesti eliminati | addio semifinali

LIVE Pagelle Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : la Lazio cala nel secondo tempo - 2-1 e adesso rischia : Pesa tantissimo sull'economia della sua partita il gol sbagliato poco prima del 2-1 per il Salisburgo, in un contropiede che l'aveva messo solo davanti al portiere. Immobile, 7 : si muove, contrasta, ...

La Lazio è stata eliminata dall’Europa League : Ha perso per 4 a 1 in trasferta contro il Salisburgo nel ritorno dei quarti di finale: e all’andata aveva vinto per 4 a 2 The post La Lazio è stata eliminata dall’Europa League appeared first on Il Post.

Semifinali Europa League 2018 : le squadre qualificate. Quando si effettua il sorteggio? Data - programma - orario e tv : Venerdì 13 aprile si svolgerà il sorteggio delle Semifinali dell’Europa League 2018 di calcio. Sarà l’urna di Nyon a svelare gli abbinamenti dell’ultimo turno a eliminazione diretta prima della Finale di Lione. Sono rimaste quattro squadre in corsa a caccia del secondo trofeo continentale per importanza: l’estrazione è totalmente libera, non ci sono teste di serie e tutte le formazioni possono incontrarsi tra di loro ...

Pagelle Salisburgo-Lazio 4-1 - Europa League : biancocelesti eliminati - crollo nel secondo tempo : Sembrava fatta, invece la Lazio è eliminata dall’Europa League. La formazione di Simone Inzaghi non è riuscita a concretizzare il 4-2 dell’andata contro il Salisburgo e dopo essere passata in vantaggio ha subito il poker della squadra austriaca che ha conquistato la semifinale della seconda coppa europea. Le Pagelle dei biancocelesti. LAZIO (3-5-1-1): Strakosha, 5: salva su Hwang dopo 5′, evitando una partita tutta in salita ai ...

Europa League - eliminata la Lazio : 22.57 eliminata la Lazio, battuta 4-1 a Salisburgo nel ritorno dei quarti di Europa League (all'andata aveva vinto 4-2). Salisburgo pericoloso al 5' con Hwang, Strakosha c'è.Lazio vicina al vantaggio al 43':Immobile,solissimo,spara su Walke.Nella ripresa altra chance per Immobile che spreca (49'), ma poi trova il gol su perfetto lancio di Luis Alberto (55').Immediato pari di Dabbur,complice una deviazione di L.Felipe (57'). Salisburgo ...

