Euroflora 2018 | la

Euroflora 2018 : il florovivaismo in mostra a Genova dal 21 aprile al 6 maggio : A Euroflora 2018, in calendario a Genova dal 21 aprile al 6 maggio, per la prima volta nei Parchi di Nervi saranno presenti le migliori produzioni florovivaistiche italiane, con alcune presenze internazionali da Taiwan, Pechino, Francia, Spagna, Stati Uniti. Con oltre 27.000 aziende florovivaistiche e 100.000 addetti l’Italia vanta una tradizione risalente ai primi dell’Ottocento nella produzione di fiori e piante ornamentali e ...

Misticismo e magia : “Casa Bonsai”e l’arte della pazienza - un percorso zen a Euroflora 2018 : Boschi in miniatura con alberi provenienti dalla Liguria, dall’Italia ma anche dal sud-est asiatico saranno protagonisti dell’esposizione dedicata ai bonsai, altra piccola gemma verde incastonata in una delle ‘palestrine’ – zona estremo levante – di villa Grimaldi-Fassio nei Parchi di Nervi, durante Euroflora dal 21 aprile al 6 maggio. l’arte della “coltivazione in vassoio”, significato della parola bonsai, è un modo paziente, lento ...

A Euroflora2018 Itala - la margherita dedicata a Italo Calvino - e Francesco - l’elleboro dedicato al Papa : Si chiama “Itala”, in onore di Italo Calvino, cresciuto tra il parco della villa “la Meridiana” e la stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo diretta dal padre Mario in collaborazione con la moglie Eva Mameli. E’ una margherita adatta alla coltivazione in vaso con il fiore bianco che ha da poco ottenuto la protezione comunitaria. “Francesco”, in onore di Papa Bergoglio, è un bellissimo elleboro ...

Torna Euroflora 2018 - mostra del fiore e della pianta ornamentale : Dal 21 aprile al 6 maggio 2018 le magnifiche composizioni floreali e le piante provenienti da tutto il mondo si uniranno a quelle già presenti nei parchi per dare vita ad un giardino veramente unico. ...

Euroflora 2018 cerca giardinieri e progettisti : parte il concorso : A.A.A. cercati progettisti e creativi per realizzare un giardino degno della nuova edizione di Euroflora , la prima nei Parchi di Nervi, in programma dal 21 al 6 aprile prossimi. L'idea è quella di ...