Euro accelera calo su dollaro dopo diffusione resoconti Bce

Euro in accelerazione sul dollaro : Per l' Amministrazione Trump , che finora ha promosso l'avvio di una dura politica protezionistica, si scalda però anche il fronte interno. Il sequestro di documenti dello storico avvocato personale ...

PMI Europei sotto attese - in accelerazione quelli US : ... 55.9 da 53.8, principalmente grazie all'accelerazione dei servizi , 55.9 da 53.3 e vs attese per 53.7, settore preponderante nell'economia US, mentre il manifatturiero ha mostrato maggiore stabilità ...