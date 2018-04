Estate alle porte | il #terremoto torna a minacciare il turismo appena in ripresa in

Dalle settimane gastronomiche al laboratorio vegano : gli appuntamenti per leccarsi i baffi in Val D’Ega (BZ) in primavera e in Estate : Quelli della Val D’Ega (BZ) – nel cuore delle Dolomiti – non sono soltanto sentieri da percorrere a piedi o in sella alle mountain bike. Guidati dai profumi della cucina altoatesina, si può anche raggiungere questo gioiello incastonato nel Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO per una vacanza all’insegna del gusto, scegliendo sul menu delle manifestazioni enogastronomiche quelli che solleticano il palato e rendono più dolce – o salato – il ...