Esseri umani nello Spazio

"Una parte di Stonehenge era lì prima degli Esseri umani". E non c'entrano gli alieni : L'antico sito di Stonehenge è da sempre un mistero: non sappiamo come sia stato costruito né cosa rappresentasse. Ma l'interrogativo più grande riguarda gli immensi massi: da dove sono stati ricavati e come sono stati trasportati? Una nuova ricerca, pubblicata su British Archeology, sembra infittire ancora di più l'arcano: alcune rocce presenti in loco non sarebbero state posizionate dagli esseri umani. Ma attenzione, ...

Il trafficante di Esseri umani che dovrebbe essere sotto processo a Palermo è libero e vive in Uganda : Lo ha raccontato un documentario svedese raccogliendo nuove prove a sostegno della tesi dello scambio di persone The post Il trafficante di esseri umani che dovrebbe essere sotto processo a Palermo è libero e vive in Uganda appeared first on Il Post.

YouTube Kids : basta algoritmi - sarà controllato da Esseri umani : YouTube sta pianificando di rilasciare una nuova versione della sua app YouTube Kids che eliminerà i video suggeriti algoritmicamente e mostrerà solo i video dei canali selezionati da un team di curatori in carne ed ossa, secondo quanto riportato da BuzzFeed News. Ovviamente YouTube non imporrà questa nuova funzione, ma saranno i genitori a decidere se attivarla o meno, quindi esisterà accanto alla versione algoritmica. Offrendo ai genitori la ...

In Russia una startup ha creato un robot che assume gli Esseri umani : I robot sono spesso accusati di togliere lavoro agli umani, ma ora ne arriva uno che il lavoro glielo dà: si chiama Vera ed è il robot-recruiter russo che, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è in grado di ridurre di un terzo i tempi per la selezione di personale nelle aziende. Realizzata da una start-up di San Pietroburgo, la Stafory, Vera ha già attirato l'attenzione in Russia di ...

Migranti : blitz contro il traffico di Esseri umani - quattro arresti nell’agrigentino : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – Colpito dai Carabinieri di Agrigento un gruppo dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia sud occidentale. Finiti in manette quattro trafficanti di esseri umani. E’ questo lo scenario sul quale, per oltre un anno, i militari della Compagnia di Sciacca (Agrigento) hanno svolto “complesse indagini, attraverso una fitta rete di pedinamenti ed ...

Claudia Gerini lascia Andrea Preti. L'attore : ' Neanche il peggiore degli Esseri umani si lascia così' : Andrea Preti disperato dopo la separazione dall'attrice Claudia Gerini . Il giovane attore e modello ha raccontato che la compagna si sarebbe presentata sul set del film che sta girando dicendo di ...

Traffico di Esseri umani - Tripoli si muove : La procura generale di Tripoli ha emesso 205 mandati d'arresto per colpire il Traffico degli esseri umani in partenza dalla Libia verso le nostre coste. L'operazione è stata resa possibile grazie a ...

Albania - smantellata rete di trafficanti di Esseri umani : 39 arresti : La polizia albanese ha arrestato 39 persone, tra cui quattro agenti, e ha smantellato una vasta organizzazione criminale accusata di aver fatto entrare illegalmente 1.000 albanesi negli Stati Uniti, ...