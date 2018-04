«Essere ghiotti non è un male | anzi | ci aiuta a scegliere cibo di qualità»

ilgiornale

(Di giovedì 12 aprile 2018) Stefania Vitulli Non è solo uno chef stellato, non è solo uno tra i più giovani della sua categoria, non solo ha un ristorante a Cornaredo, alle porte di Milano, che lo ha reso famoso nel mondo tanto da diventare uno dei 50 ambasciatori della nostra cucina all'estero. Davide Oldani ha anche inventato una nuova cucina, chiamata cucina pop, che ben spiega in uno dei numerosi volumi che ...