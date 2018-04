Esperimenti senza precedenti nella storia dello spazio | la missione Chang’e-4 e le piante

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) LaChang’e-4 della Cina ha in programma diversi, come atterrare sul lato nascosto della Luna e far sbocciare i primi fiori sulla sua superficie. La sonda Chang’e-4 dovrebbe trasportare una scatola contenente semi di patata e della pianta arabidopsis, e probabilmente alcune uova di bachi da seta per condurre il primo esperimento biologico sulla Luna: il test di ‘mini biosfera lunare‘ è stato progettato da 28 università cinesi, guidate dalla Chongqing University. I ricercatori sperano che i semi crescano fino a sbocciare sulla Luna, e l’intero processo verrebbe registrato e trasmesso sulla Terra. Esistonodi coltivazione dinello(sulla Stazione Spaziale Internazionale e ​​nel laboratorio spaziale cinese Tiangong-2) ma sono stati condotti a 400 km dalla Terra, in orbita ...