Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo genitori? L’indiscrezione

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - vacanze col pancino sospetto : «Lei è incinta del terzo figlio» : DUBAI ? Una romantica vacanza per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, incontro in famiglia con Melissa Satta, Kevin Boateng e il piccolo...

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

Aurora Ramazzotti lascia Sky : la figlia di Eros e Michelle sbarca a Mediaset : Aurora Ramazzotti pronta a lasciare Sky: nuovi progetti attendono la figlia di Eros e Michelle a Mediaset Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sta cercando a suo modo di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Dopo diversi lavori svolti per Sky, tuttavia, Aurora oggi sarebbe pronta a lasciare la rete per […] L'articolo Aurora Ramazzotti lascia Sky: la figlia di Eros e Michelle sbarca a Mediaset proviene da ...

Gessica Notaro attaccata dai legali dell'ex. Lei ringrazia Eros Ramazzotti : 'Mi è stato vicino' : Gessica Notaro a Ballando con le Stelle . La sua performance di stasera non convince la giuria, che come dice Selvaggia Lucarelli l'ha trovata 'pesante'. E il suo Jive non è l'unica pesantezza della ...

Aurora Ramazzotti : «Il primo amore - papà Eros» : Aurora Ramazzotti da un anno a questa parte è innamorata. Nella vita della figlia 21enne di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti c’è Goffredo Cerza, studente di Ingegneria ventenne. Gli equilibri più importanti, però, non cambiano. Aurora lo racconta via social, su un profilo Instagram da un milione di follower, nel condividere un paio di scatti in compagnia del cantante di Più bella cosa. «primo amore», scrive mentre abbraccia papà ...

MICHELLE HUNZIKER - L'INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO/ Il rapporto con Eros Ramazzotti : MICHELLE HUNZIKER intervistata da MAURIZIO COSTANZO durante L'INTERVISTA in onda oggi, parla del rapporto con Eros Ramazzotti con cui ha raggiunto un equilibrio per l'educazione di Aurora.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 08:21:00 GMT)

Michelle Hunziker svela a L’Intervista in che rapporti è con Eros Ramazzotti e qual è la canzone che ama di più del cantante : L’Intervista a Michelle Hunziker: in che rapporti è con Eros Ramazzotti Archiviate le fatiche del Festival di Sanremo, Michelle Hunziker è tornata in tv. A L’Intervista di Maurizio Costanzo la conduttrice svizzera ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita. Tra le tante pure il grande amore con Eros Ramazzotti, durato ben sette anni […] L'articolo Michelle Hunziker svela a L’Intervista in che rapporti è con Eros ...

Eros Ramazzotti/ Michelle Hunziker : "L'ho amato tantissimo : un grande amore. Ecco perchè è finita" : Eros Ramazzotti, negli anni novanta il cantante romano fece sognare il pubblico per le sue canzone e anche per la sua storia d'amore con Michelle Hunziker. (Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 23:59:00 GMT)

Eros RAMAZZOTTI/ Michelle Hunziker e quella storia d’amore che fece sognare negli anni ‘90 : EROS RAMAZZOTTI, negli anni novanta il cantante romano fece sognare il pubblico per le sue canzone e anche per la sua storia d'amore con Michelle Hunziker. (Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:34:00 GMT)

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - incontro in famiglia con Melissa Satta - Kevin Boateng e il piccolo Maddox : MILANO ? Un incontro fra famiglie vip a Milano. ????? Un post condiviso da Melissa Satta-Boateng (@MelissaSatta) in data: Feb 12, 2018 at 4:21...

“Non mi sembra il caso’’. Sanremo 2018 - il primo (serissimo) inconveniente di Michelle ha a che fare con Eros Ramazzotti. Boom! Davanti a Trussardi - ecco cosa ha fatto la Hunziker. “Solo” un dettaglio? Sarà - ma non è sfuggito a nessuno. Ahi : Hanno conquistato tutti. E ormai è evidente che Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino siano le vere star di questo Festival di Sanremo 2018. Simpatici, autoironici, belli, spigliati, stanno dando dimostrazione di cosa significhi essere istrionici. Non solo conducono (bene) ma cantano. E ballano pure. E la loro esibizione di ieri sulle note di Despacito ha convinto tutti. Una esibizione sorprendente, grazie alla quale i due hanno dimostrato ...