Energia elettrica interrotta per lavori nel centro storico

Arval Italia - Con Engie pacchetto auto elettrica - colonnine ed Energia green : La società di noleggio a lungo termine Arval Italial e l'azienda Engie hanno presentato oggi a Roma il servizio "Charging as a service" dedicato alla mobilità elettrica. Il progetto pilota, rivolto al mercato business, prevede zero anticipo e un canone mensile unico che comprende l'auto elettrica, la progettazione, l'installazione, la manutenzione dei punti di ricarica ed energia 100% green. Nella rete dei riparatori ...

Putignano - furto di Energia elettrica in una pescheria : arrestato 52enne : A Putignano, ieri mattina, i Carabinieri della locale stazione hanno effettuato dei controlli insieme a personale ENEL in abitazione private ed esercizi commerciali. Tale iniziativa, al fine di ...

Borsa elettrica - in crescita il prezzo d'acquisto Energia - GME : TeleBorsa, - Aumenta il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 8 aprile, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN, è salito a ...

Energia : borsa elettrica - prezzo +5% a 51 - 78 euro/mwh : Roma, 10 apr. , AdnKronos, prezzo dell'elettricità in rialzo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 2 a domenica 8 aprile, il prezzo medio di acquisto dell'Energia nella borsa elettrica , ...

Melegnano - ricercatore premiato per l'Energia elettrica dalle piante : Melegnano , Milano, , 5 aprile 2018 - «Non mi è mai piaciuta la definizione di cervello in fuga. Non nascondo le difficoltà della ricerca in Italia, ma io non sono fuggito. Non mi piacciono i confini, ...

Borsa elettrica - in calo il prezzo d'acquisto Energia - GME : Diminuisce il prezzo medio di acquisto dell' energia elettrica . Nella settimana terminata domenica 1° aprile, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN, è sceso a 49,34 ...

Torino. Bar con videoslot illegali - armi e Energia elettrica rubata : Torino. Bar con videoslot illegali, armi e energia elettrica rubata – armi, videoslot illegali, droga, una lotteria clandestina e furto di energia elettrica. E’ quanto hanno scoperto i finanzieri di Torino in un bar di via Reiss Romoli nel capoluogo piemontese. Al termine degli accertamenti il proprietario del locale è stato denunciato insieme a una collaboratrice. I finanzieri del gruppo Torino, che hanno condotto ...

Sono Motors Sion - L'elettrica con l'aiutino a Energia solare : La storia della Sono Motors Sion comincia a Monaco di Baviera, nel 2012. Allinizio Sono due amici fondatori che, concluse le scuole superiori, vogliono fare, invece che studiare. E realizzare qualcosa nel campo della mobilità sostenibile. Quindi, niente benzina, gasolio, ma unauto elettrica, spaziosa e, soprattutto, alla portata delle tasche di uno studente; con il plus, ancora più green, della celle fotovoltaiche. Da quellanno cominciano i ...

Borsa elettrica - in calo il prezzo d'acquisto Energia - GME : TeleBorsa, - In flessione il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 11 marzo , il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN, è ...

Come disdire senza penalità e costi un contratto di gas - telefono o Energia elettrica : In molti casi i consumatori hanno diritto a recedere i contratti stipulati con gli operatori del mercato telefonico, del gas, dell'energia elettrica e di altri settori entro 14 giorni, senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni, soprattutto nei casi in cui l'accordo venga stipulato telefonicamente, via internet o tramite operatori che si presentano a casa dell'utente.Continua a leggere

Consumi di Energia elettrica in Italia : a febbraio 2018 la domanda è stata di 26 - 3 miliardi di kWh - in aumento del 4.2% : Nel mese di febbraio 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,3 miliardi di kWh, in aumento del 4,2% rispetto ai volumi dello stesso mese del 2017. La performance della domanda ha risentito dell’effetto temperatura: quest’anno, infatti, febbraio – a parità di calendario (20 giorni lavorativi) – ha fatto registrare una temperatura ...

Fiumicino. Furto di Energia elettrica - 2 denunciati : Fiumicino. Furto di energia elettrica, 2 denunciati – I Carabinieri della Stazione di Fiumicino, nell’ambito di una più estesa attività di controllo degli esercizi commerciali, svolta... L'articolo Fiumicino. Furto di energia elettrica, 2 denunciati proviene da Roma Daily News.

Energia : borsa elettrica - a febbraio prezzi in rialzo a 57 euro/mwh +2 - 6% : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Prezzo dell’elettricità in crescita alla borsa elettrica. A febbraio il pun si attesta a 57,00 “¬/MWh, tornando a registrare un lieve rialzo rispetto all’anno precedente. Nettamente più decisa la ripresa su base mensile, realizzatasi, in particolare, nell’ultima parte del mese, quando le quotazioni del gas, combustibile di riferimento del parco termoelettrico nazionale, sono andate ...

Energia : borsa elettrica - a febbraio prezzi in rialzo a 57 euro/mwh +2 - 6% (2) : (AdnKronos) – Su base annuale, invece, l’impulso rialzista prodotto dai maggiori acquisti e dai più elevati costi del gas appare parzialmente mitigato dal netto incremento di Energia a prezzi più competitivi importata, in particolare dalla frontiera Svizzera, e venduta in ambito nazionale, soprattutto da impianti idrici ed eolici.In termini di fonti, anche a febbraio la contrazione delle vendite nazionali appare assorbita ...