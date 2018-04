Emma Marrone Il grande successo dell' ultimo album ' ' Essere qui' ' Maurizio Costanzo

Emma Marrone 'corteggiata' da X-Factor : sarà il nuovo giudice del talent show targato Sky? - : ... rendendo il "pettegolezzo" ancor più misterioso e appetibile per le pagine di cronaca rosa. Se Emma dovesse accettare, per Sky sarebbe una sorta di 'vendetta' dopo che Queen Mary è riuscita a ...

X Factor 2018 : Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici? : Emma e Sfera Ebbasta nuovi giudici a X Factor 2018? Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici a X Factor 2018? Per ora si parla soltanto di trattative, ma sembra che il talent show di Sky stia “corteggiando” sia l’ex vincitrice di Amici 9 (edizione 2010 del programma di Canale5) sia il rapper italiano (il […] L'articolo X Factor 2018: Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici? proviene da Gossip e Tv.

“Che emozione!”. Emma Marrone al settimo cielo. La notizia sulla cantante salentina fa esplodere i fan dalla gioia : ”Te lo meriti” : Nei giorni scorsi Emma Marrone ha fatto visita a Teresa Trovato Mazza, detta Sissy, la giovane agente di polizia penitenziaria in coma dal 1 novembre del 2016 dopo che un proiettile sparato dalla sua pistola d’ordinanza l’ha colpita alla testa mentre si trovava in un ascensore del Padiglione Jona dell’ospedale Civile San Giovanni e Paolo di Venezia. La cantante, molto sensibile alle richieste sei suoi fan, ha ...

Emma Marrone si esibirà dal vivo a Tokyo e a Las Vegas! : Emma Marrone alla conquista del mondo! La cantante di “Effetto domino” sarà protagonista di due importanti eventi live in altrettanti grandi città. via GIPHY Il 21 aprile Emma sarà ospite di “Italia, Amore Mio 2018!” a Tokyo, terza edizione del grande festival dedicato alle eccellenze del nostro Paese. Il 13 aprile, inoltre, uscirà anche in Giappone il nuovo album di Emma “Essere qui”. [arc ...

In coma da una anno - Sissy esaudisce il suo desiderio : la commovente stretta di mano con Emma Marrone : La cantante salentina ha esaudito il desiderio di Sissy, sua storica fan, andando a trovarla nella clinica dove è ricoverata. La giovane agente penitenziaria è stata ferita un anno fa mentre era in servizio esterno all'ospedale di Venezia. Da allora è in stato vegetativo e lotta con ogni genere di complicanza.Continua a leggere

Emma Marrone svela l’amore : sarò pronta a riceverlo! : Emma Marrone, raggiante più che mai, ha concesso un’intervista a Verissimo il famoso rotocalco Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Ecco che la cantante salentina apre il suo cuore confessando dettagli inediti sulla sua carriera professionale ed amorosa. Scoprite che cosa ha raccontato. Emma Marrone ospite nel programma Verissimo, ha raccontato davanti a Silvia Toffanin di aver intrapreso un percorso interiore durante i due anni di ...

Emma Marrone a RadioItaliaLive : «Il mio sogno? Un duetto con Vasco» : Quando a gennaio è uscito il suo nuovo album Essere Qui, Emma si è detta una donna nuova, forte di una nuova dimensione. «Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile, con un sacco di “paranoie”, ma ora ho trovato il mio equilibrio», ha più volte dichiarato in questi mesi. Reduce da un lungo tour instore che l’ha portata a incontrare i fan e firmare copie del disco dal Nord al Sud Italia, la cantante salentina ...