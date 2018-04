Emma Kenney in rehab | Debbie di Shameless ha “le sue battaglie da vincere” | nuova

optimaitalia

: #EmmaKenney in rehab: #Debbie di #Shameless ha 'le sue battaglie da vincere', nuova stagione a rischio?… - OptiMagazine : #EmmaKenney in rehab: #Debbie di #Shameless ha 'le sue battaglie da vincere', nuova stagione a rischio?… - TheRedHead_blog : Emma Kenney parla delle sue somiglianze con Darlene! -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Fulmine a ciel sereno per i fan di, l'amatadi. L'attrice viene da un anno molto impegnativo visto che dalle riprese della serie Showtime è finita a quelle per il revivale di Roseanne, Pappa e Ciccia, e questo potrebbe averla spinta ad una decisione importante che covava dentro da un po'.Nonostante la sua giovane età,ha deciso di entrare inper "vincere le sue" e ritrovare "la vera" quella che ha smarrito correndo per trovare e ottenere qualcosa. L'attrice dinon spiega e non scende nei dettagli dei suoi problemi e quale origine abbiano queste suema sicuramente quello che scrive è qualcosa di importante ed è sintomo di una sofferenza che si porta dentro da un po' e che solo ora ha deciso di combattere affidandosi a degli specialisti.In un comunicato ufficiale l'attrice ha sottolineato: "Stavo ...