Emigratis Anticipazioni | Pio e Amedeo incontrano Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba 12

Anticipazioni Emigratis 2018 quarta puntata : ecco quando viene trasmessa Video : Cambia la programmazione dello show [Video] Emigratis 2018 condotto da #pio e amedeo. Questa sera 9 aprile coloro che si sono collegati in diretta su Italiauno per re la nuova puntata del programma condotto da Pio e Amedeo hanno avuto modo di vedere che al posto del programma era in onda un film. Per quale motivo lo show con Pio e Amedeo non è stato trasmesso questa settimana su Italiauno? ecco la nuova programmazione di Emigratis 2018 E' questa ...