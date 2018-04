Elezioni anticipate? Se non si fa il governo | si avvicinano le urne

Sergio Mattarella - secondo il Financial Times è l'unica garanzia per l'Italia : senza accordo - Elezioni anticipate : Finora i mercati internazionali hanno risparmiato l'economia italiana, nonostante da oltre un mese le forze politiche non siano state in grado di trovare un accordo per la formazione di un governo che garantisca stabilità al Paese. Tutto merito della ...

Nuovo Governo - ecco i quattro scenari che possono evitare le Elezioni anticipate Video : Dopo il primo giro di Consultazioni al Quirinale per la nascita del Nuovo Governo, avvenute negli scorsi giorni, come ha detto lo stesso Presidente della Repubblica non è ancora emersa una maggioranza per far nascere e sostenere il Nuovo Esecutivo. Per questo Mattarella ha annunciato nuove Consultazioni che si svolgeranno dopo qualche giorno di riflessione: numeri alla mano gli scenari in campo in questo momento sono quattro, e l'alternativa ...

Mentana : “Se M5s rinuncia a Palazzo Chigi - fa un governo in 5 minuti. Elezioni anticipate? Non scarterei l’ipotesi” : Tra i tanti invitati al convegno di Ivrea dell’associazione Gianroberto Casaleggio, Sum #02 ci sono ricercatori, dirigenti, imprenditori e giornalisti. Tra i quali anche Enrico Mentana, direttore del TgLa7, impegnato in un approfondimento legato al rapporto tra informazione e tecnologia, con un particolare riferimento ai social network. “Se il Movimento 5 Stelle rinunciasse a Palazzo Chigi, farebbe un governo in cinque minuti” ...

Pd : Crocetta - non bastano 'rattoppi' - se Elezioni anticipate sparisce : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Un rito inutile, persino scontato nell'esito. La dichiarazione finale ribadisce che il partito sta all'opposizione, salvo poi dirsi pronto, se chiamato da Mattarella, a un governo istituzionale che non si farà mai". A dirlo all'Adnkronos all'indomani della direzione n

Ernesto Galli della Loggia a Libero : 'Prevedo le Elezioni anticipate e questa volta vincerà Salvini' : Qual è la sintesi politica del voto? 'Siamo entrati nella Terza Repubblica, abbiamo uno scenario che non ha nulla in comune con i precedenti. È una rottura ancora più forte di quella avvenuta nel '94,...

Slovacchia - presidente dopo omicidio giornalista : 'Rimpasto di governo o Elezioni anticipate' : 'Dobbiamo invece risolvere l'omicidio' di Kuciak che indagava su corruzione e connessione con la 'ndrangheta' ribatte Fico - L'omicidio del giornalista Jan Kuciak scuote la scena politica slovacca. ...

Slovacchia : presidente Kiska - necessario rimpasto di governo o Elezioni anticipate dopo omicidio Kuciak : "Ho parlato personalmente con il primo ministro Robert Fico sulle possibili soluzioni alla crisi politica. Sfortunatamente, sembra che le opinioni sulla questione siano divergenti", ha dichiarato il ...