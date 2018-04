E se il primo Papa cinese fosse questo bimbo?

Addio a Giuliano Cenci - il papà di Carosello : suo il primo cartoon Rai : Il regista Giuliano Cenci, papà di Carosello e uno dei pionieri dei cartoni animati italiani, è morto oggi all'età di 86 anni a Firenze, città dove era nato il 10 agosto 1931. Nel 1957 Cenci disegnò ...

Fabrizio Corana, primo permesso dopo le tenute restrittive: compleanno in famiglia per l'ex re dei paparazzi Da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere gli occhi di tutti sembrano ormai essere puntati su di lui. L'ex re dei paparazzi, infatti, è un personaggio che sempre ha fatto parlare di sé e, ancora oggi, continua ad […]

Fedez neo papà culla il piccolo Leone - su Instagram il primo video del figlio : Chiara Ferragni ha postato una stories nella quale si vede Fedez neo papà, a torso nudo, che culla il bimbo su una sedia a dondolo.

Paola Di Benedetto è stata eliminata dalla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, di conseguenza, la bella modella veronese ha potuto intraprendere una frequentazione con Francesco Monte nella "vita reale". Come ricordiamo, infatti, tra la Madre Natura di Ciao Darwin e l'ex tronista di Uomini e Donne, si era instaurato un bel feeling durante la prima settimana trascorsa sull'Isola. Le accuse di Eva Henger e tutto il Canna-Gate che si è ...

Il «Primo pranzo da papà» (lo chef Filippo La Mantia) arriva per Andrea a due settimane di vita, e tra le braccia di mamma (la food blogger Chiara Maci). https://www.instagram.com/p/BfQ8snylcRT/?taken-by=Chiarainpentola La notizia della nascita del piccolo, primogenito della coppia e di casa, è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdi 16 febbraio. Secondo figlio per Chiara (che quattro anni fa aveva avuto Bianca da single, mentre il compagno ...

Aurora Ramazzotti da un anno a questa parte è innamorata. Nella vita della figlia 21enne di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti c'è Goffredo Cerza, studente di Ingegneria ventenne. Gli equilibri più importanti, però, non cambiano. Aurora lo racconta via social, su un profilo Instagram da un milione di follower, nel condividere un paio di scatti in compagnia del cantante di Più bella cosa. «primo amore», scrive mentre abbraccia papà ...

Hanno fatto subito il giro della rete le foto dell'abbraccio di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona all'uscita di San Vittore. Il 21 febbraio scorso l'ex re dei paparazzi è uscito dal carcere milanese in cui è stato detenuto per un anno e quattro mesi Prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli ha concesso l'affidamento provvisorio e terapeutico in una comunità individuata a Limbiate. Ad ...

Erdogan a Roma: primo appuntamento con Papa Francesco