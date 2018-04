E Putin gioca la carta dell’Italia per frenare l’alleanza anti-Assad  

lastampa

(Di giovedì 12 aprile 2018) Vladimircerca di usare l’Italia come un grimaldello per allentare una possibile alleanza occidentalein Siria. Mentre Usa, Gran Bretagna e Francia si consultano per un’eventuale azione comune in risposta al presunto attacco chimico di Douma, il leader russo approfitta di una cerimonia al Cremlino per sottolineare che Mosca è «pron...