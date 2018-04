E’ nato il Network Bibliotecario Sanitario Toscano

Zte : Meng Wei nominato presidente gruppo Network Architecture : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – Meng Wei, director standards planning di Zte, è stato nominato presidente del gruppo Network Architecture (WG3) in occasione del primo meeting del Focus Group su Machine Learning for Future Networks 5G (FG-ML5G) organizzato dall’ITU-T (ITU-T Telecommunication Standardization Sector) a Ginevra. Meng Wei ha spiegato come l’intelligenza artificiale stia sviluppando la smart Network. Si tratta di un ...