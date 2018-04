E' morto Giuliano Cenci | uno dei papà di Carosello

Addio Giuliano Cenci - morto il papà di Carosello : Si è spento a Firenze all’età di 86 anni il regista Giuliano Cenci, papà di Carosello e uno dei pionieri dei cartoni animati italiani. Nel 1957 Cenci disegnò per la Philco le primissime pubblicità animate, ideando uno spettacolo a cartoni animati unito al prodotto da reclamizzare in tv, sull’allora canale nazionale della Rai: per questo Cenci è definito il “papà” di Carosello. E, grazie alla straordinaria novità ideata ...