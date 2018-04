E’ la rivincita del calcio italiano | due giorni da sogno contro le spagnole | adesso la

Pagelle / Roma-Barcellona (3-0) : la rivincita di De Rossi e Manolas - i voti della partita (Champions League) : Le Pagelle di Roma Barcellona: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:36:00 GMT)

Champions League - Juventus-Real Madrid : la rivincita della finale di Cardiff. I quarti sul nuovo canale Mediaset : Due partite sono meglio di una. E’ la speranza a cui si aggrappa la Juventus in attesa della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. All’Allianz Stadium di Torino, ore 20:45, c’è da vendicare la sconfitta nella finale di Cardiff dello scorso anno. E nel doppio confronto i bianconeri sanno come si fa a mandare a casa i 12 volte campioni d’Europa: ci erano già riusciti nella ...

McDonald's - la rivincita dei panini del fast food : campione delle Dop al ristorante : Oltre 8 ristoranti italiani su 10 utilizzano in cucina prodotti Dop e Igp, ma solo 3 ne impiegano più di 10 per confezionare i cibi che servono. Un quantitativo assai limitato se si considera che gli ingredienti utilizzati da uno chef sono alcune centinaia. Il dato è contenuto in uno studio molto in

Nasce una grande area di libero scambio. La rivincita dell’Africa parte dal commercio : Nei giorni in cui l’amministrazione Trump minaccia dazi per porre limiti al commercio globale e, nel cuore dell’Europa, Roma e Parigi litigano per lo sconfinamento francese a Bardonecchia, c’è un’altra parte del mondo meno sviluppata ma dal grande potenziale che prova ad unirsi per creare un’area di libero scambio tra 44 paesi, la più grande dalla nascita della Wto. Succede in Africa...

Giulio Tremonti - l'indiscrezione clamorosa sulla poltrona. La rivincita dell'ex ministro : dove lo vogliono candidare : Ancor prima che ci sia solo l'ombra di un governo, crescono gli appettiti dei partiti sulle prossime nomine in ballo tra partecipate statali e agenzie. Sono ben 77 le poltrone che l'esecutivo dovrà ...

“L’ho messa sul corpo di Lady D” : il gesto segreto del maggiordomo prima dei funerali della principessa svelato dopo più di 20 anni. “Non c’era nessuno - ne ho approfittato. E Diana ha avuto la sua rivincita” : Impossibile non ricordare lo straziante funerale di Lady Diana: 2 milioni le persone che si sono sintonizzate in tv, mentre altre 2mila si sono recate di persona all’abbazia di Westminster per seguire uno degli eventi più partecipati della recente storia della Gran Bretagna. Morta per via di un tragico incidente stradale nell’agosto 1997, la principessa triste ha scritto un capitolo importante nella storia della monarchia ...

Il gesto del maggiordomo prima del funerale di Lady D "per assicurarsi che la principessa si prendesse la sua rivincita" : Le ha dato la possibilità di prendersi una piccola rivincita, dopo la morte. Paul Burrell, il maggiordomo e amico della principessa Diana, pose sul corpo di Lady D la tanto amata spilla, indicante il suo status reale, che le era stata donata dalla regina Elisabetta II e sottratta dopo il divorzio con Carlo. Burrell decise di compiere quel semplice gesto per far sì che Diana fosse salutata per quello che era: una principessa.A ...

La rivincita del calzino bianco in spugna : Calzettoni di spugna e sandali, un binomio considerato abominevole sino a qualche anno fa – almeno oltre i confini della Germania. Ma ultimamente, con l’ascesa dello sportswear ad abbigliamento di lusso e il proliferare di scarpe che suscitano più stupore che piacere estetico, anche questa accoppiata è diventata vincente, sino alla fusione tra le due in un unica calzatura come lo stivale calzino, per gentile concessione di ...

Chiusa la causa legale tra Lana Del Rey e i Radiohead per Get Free - la rivincita della cantante : “Ora posso cantarla quanto voglio” (video) : La causa legale tra Lana Del Rey e i Radiohead è ufficialmente Chiusa! Ad annunciarlo, proprio la cantautrice statunitense durante il suo set live al Lollapalooza in Brasile. Lana Del Rey è apparsa sul palco del Festival brasiliano e tra le canzoni proposte, anche Get Free, brano che nei mesi scorsi è stato preso di mira per l'accusa di plagio di una canzone dei Radiohead, Creep. La band, infatti, aveva accusato Lana Del Rey per violazione di ...

“Che soddisfazione!”. rivincita (e lacrime) per Anna Tatangelo. Nel mirino del gossip da settimane - la cantante si scioglie. E non trattiene la commozione : “Non mi sentivo così da tanto tempo” : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ancora nel mirino del gossip. La fine della loro storia d’amore, annunciata a mezzo stampa l’estate scorsa, ultimamente ha suscitato una gran curiosità. Anche perché dopo tanto silenzio (intervallato dal rumore a intermittenza di decine di pettegolezzi), Lady Tata ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair che ha sollevato un polverone, tanto da far intervenire anche i figli del cantante, ...

Tennis - Miami Open 2018 : il tabellone maschile. Sarà rivincita Federer-Del Potro? : Dalla West Coast alla East Coast. Dopo l'emozionante finale di Indian Wells, i grandi campioni si spostano sull'isolotto di Key Biscayne. È stato sorteggiato il tabellone del prossimo appuntamento che ...

Tennis - Miami : Federer e Del Potro - sul tabellone c'è aria di rivincita : Tra le donne ci sono tutte le prime 16 del mondo, intente alla restaurazione dopo la vittoria a sorpresa della giapponese Naomi Osaka in quel di Indian Wells. Sulla carta i quarti di finale ...

rivincita Cina : dalla fama della bassa qualità alla presenza sui nuovi Samsung Galaxy S9 : Le lenti utilizzate nella fotocamera frontale dei nuovi Samsung Galaxy S9 sarebbero realizzate in Cina: cresce la fiducia nei prodotti del paese asiatico, complice l'aumento della qualità degli stessi. L'articolo Rivincita Cina: dalla fama della bassa qualità alla presenza sui nuovi Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Eleonora Giorgi - Ballando con le stelle/ La peggiore della prima puntata : "Sono pronta per la rivincita" : Eleonora Giorgi si racconta al settimanale Oggi: l'avventura a Ballando con le stelle e l'ultimo posto in classifica, l'amore e l'opinione sullo scandalo molestie.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:00:00 GMT)