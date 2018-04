E’ italiano il nuovo metodo per prevenire infezioni ospedaliere

Nuoto - Thomas Ceccon scatenato sui 100m dorso : nuovo record italiano juniores e settimo al mondo. Il 17enne vola agli Europei : Thomas Ceccon incanta a Riccione dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani 2018 di Nuoto. Il sorprendente classe 2001, ormai sempre più convincente promessa del nostro movimento, ha siglato un interessante 53.94 sui 100m dorso: si tratta del nuovo primato italiano juniores (ormai demolito il 54.24 di Simone Sabbioni datato 2014) e del settimo crono mondiale stagionale a livello assoluto. Il veneto, grazie al trionfo odierno (ha ...

Il nuovo Archivio Luce online : uno straordinario viaggio nel '900 italiano : ... con riprese di spettacoli di creatori come Carmelo Bene e Memè Perlini, o il Festival dei poeti di Castel Porziano. Un cospicuo Fondo è quello del regista documentarista Mario Gianni , di carattere ...

Facebook e la privacy violata - nuovo caso : sospesa l’app Cubeyou - fondata da italiano : Il social network ha sospeso della sua piattaforma una società basata negli Stati Uniti e fondata dall’italiano Federico Treu che analizza i dati sui consumatori: potrebbe averli raccolti dalle università

Partita la formazione di un nuovo governo italiano : Questa ultima tornata elettorale è stata la peggiore degli ultimi anni. Su 66 milioni di abitanti di cui è composta la nazione Italia, nessuno ha scelto nessuno, nettamente. Nessuno ci rappresenterebbe appieno quindi. Non si è parlato di schede bianche, nulle o di assegnazioni negate che, su circa il 72%-73% di affluenza è presto evidente. Il passato ci insegna di maggioranze nette, di coalizioni, di destra, centro, sinistra, di governi ...

Terza media - al via le prove del nuovo Invalsi. Ecco i test : Matematica |italiano : Quest’anno le prove standardizzate si svolgeranno per la prima volta al computer in una data compresa fra il 4 e il 21 aprile. Ecco gli esempi pubblicati online dal Cineca per permettere agli studenti di prendere la mano con i nuovi quiz. Avete un’ora e mezza di tempo per risolverli

Volley - la Champions parla di nuovo italiano : Da domani sera le sfide per arrivare alle finali: tra uomini e donne possono farcela in 4, come nel 2009 È tempo di Champions anche nel Volley. Come nel calcio, sono giorni di incroci decisivi tra le ...

Dazi : il vino italiano verso un nuovo boom sul mercato cinese : Secondo Coldiretti dopo aver toccato il record di esportazioni nel 2017 i nostri prodotti enologici potrebbero avvantaggiarsi dei Dazi che colpiscono i prodotti Usa

Download Enigmista per Kodi : Nuovo e spettacolare addons italiano : Se vecchi addons chiudono, decine di altri nascono ed oggi vi presentiamo Enigmista, Nuovo addons Italiano per Kodi. Ecco cos’è e come si installa. Download ZIP Enigmista per Kodi Enigmista è un Nuovo addon per Kodi che è basato su Stefano Add-On e quindi di qualità. Enigmista ha incluse una serie di canali IPTV sempre […]

Ciclismo : Matteo Moschetti - il nuovo fenomeno italiano. Dall’anno prossimo alla Trek-Segafredo : Per un’Italia del Ciclismo che resta appesa al suo fuoriclasse, Vincenzo Nibali, ancora capace di imprese incredibili come quella di vincere la Milano-Sanremo, c’è anche un’Italia giovane che cresce ed è pronta a sbocciare nel mondo professionistico. È il caso di Matteo Moschetti, nuovo fenomeno per le due ruote in chiave tricolore: appena 21enne (classe 1996), è approdato quest’anno alla nuova squadra Continental ...

Sweet Years 2018 - il brand italiano festeggia 15 anni di attività e dà vita a un nuovo marchio : ... Courtesy of Press Office @SweetYears Sweet Years Sport Milano si inserisce sulla scia di una nuova visione dello sportwear dove non si tratta più solo di vendere outfit ma proporre veri e propri ...

Maneskin - nuovo singolo (in italiano) e nuovo tour (con meno cover). Damiano : “Non lo so perché piaccio - ma me la godo” : Claudio Cecchetto, qualche youtuber, mamme con i figli, mamme senza figli, ragazzine che lanciano manette sul palco (apprezzatissime da Damiano). È variegato il pubblico milanese accorso al concerto dei Maneskin: due date sold out (si ripete venerdì 23 marzo), anche se qualche posto libero in realtà c’era. Un’ora e un quarto di concerto che fila liscio tutto d’un fiato tra cover che per i fan ormai sono hit targate Maneskin ...

Serie A - Miccichè nuovo presidente : "Obiettivo valorizzare il calcio italiano" : Dobbiamo trovare le soluzioni per valorizzare e sviluppare il calcio italiano, che è il migliore al mondo. La Spagna ha grandi campioni, Inghilterra e Germania grandi squadre, ma in Italia - ha ...

Nato - fiduciosa impegno del nuovo governo italiano : ... in quanto costituisce una "violazione delle norme e accordi internazionali" che è "inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato", ha detto Stoltenberg. "L'approccio della Nato" nei confronti ...

Skoda Italia di nuovo partner di S.A. Motorsport nel Campionato italiano Rally 2018 : ŠKODA continua a puntare forte sul mondo del Motorsport, che storicamente la vede impegnata in prima persona nel mondo del Rally, disciplina durissima ma affascinante. L'impegno del costruttore ceco non si limiterà a livello internazionale al team ufficiale di ŠKODA Motorsport, ma si estenderà alla partnership ...