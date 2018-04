E il ministro M5S all' Economia Roventini ritwitta l' alleanza tra Pd e M5S

M5s - Bonafede il ministro della giustizia di Di Maio : 'Non solo Berlusconi - no anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...

M5s - a Sum#02 anche l’ex ministro Pd Massimo Bray. Casaleggio : “Qui perché gestisce la Treccani e nient’altro” : “Questa è una giornata in cui vogliamo parlare del futuro nel prossimi vent’anni, ma capisco lo sguardo dei giornalisti sia rivolto a Palazzo Chigi“. Così Davide Casaleggio, organizzatore della convention di Ivrea Sum #02, elude le domande dei cronisti interessati agli scenari politici. E sulla presenza dell’ex ministro Massimo Bray tra i relatori della giornata dice: “Apertura al Pd? Mi sembra che gestisca la ...

Il ministro del Lavoro M5S : «Rimettiamo l'articolo 18. Lo vogliono anche gli autori del jobs act» : Reintrodurre l'articolo 18 nello statuto dei lavoratori: è l'idea di Pasquale Tridico , il ministro del Lavoro e del Welfare del Movimento 5 Stelle , qui le sue proposte, , l'uomo indicato da Luigi Di ...

M5S - il candidato ministro Tridico promuove Industria 4.0 : Sorpresa. Il candidato ministro del lavoro del M5S Pasquale Tridico promuove gli incentivi di Industria 4.0, il maxi piano per l'innovazione delle imprese avviato dal ministro uscente Carlo Calenda. ...

Partecipate - il “ministro” dell’Economia M5s : “Nomine siano fatte in trasparenza. Governo dimissionario non decida solo” : “Le nomine della Partecipate pubbliche siano fatte in trasparenza”. E soprattutto: “Un Governo dimissionario, la cui maggioranza politica è stata così pesantemente ridimensionata dagli elettori, non può decidere da solo”. Il ministro M5s in pectore dell’Economia Andrea Roventini sul Blog delle Stelle ha affrontato la questione delle prossime assegnazioni di incarichi, partendo dal presupposto, ha scritto, che ...

"Salvini come Andreotti nel '76 Governo con Pd e M5S astenuti" "Berlusconi ministro degli Esteri" : Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione Cristiana e membro del gruppo di Forza Italia alla Camera. "come accadde nel 1976, può nascere un Governo con un ampio fronte di astensioni. Quindi penso..." Segui su affaritaliani.it

M5s - il ministro del Lavoro in pectore : 'Calabria e Sicilia sono sottosviluppate' : Questa frase che raccoglie decine di anni di studi in economia significa una cosa molto importante: cambiare completamente la direzione del paradigma economico al quale abbiamo per anni pensato. Il ...

'Noi progressisti : rispettiamo la cornice dell'Eurozona e i paletti del FMI sul debito'. Il 'ministro' M5S su Ft porge la guancia a mercati ... : Fioramonti presenta il Movimento al quale ha deciso di aderire accettando la proposta di Di Maio come "un bastione della stabilità", e una forza politica di natura "progressista" decisa ad operare ...

"Noi progressisti : rispettiamo la cornice dell'Eurozona e i paletti del FMI sul debito". Il "ministro" M5S su Ft porge la guancia a mercati e Ue : Una forza "progressista" a pieno titolo che può essere vista come protagonista del "rinnovamento" anche in Europa e non, come viene descritta, come minaccia per la stabilità ad opera di fanatici populisti. Lorenzo Fioramonti, indicato da Luigi Di Maio come ministro dello Sviluppo economico in un ipotetico governo M5S, interviene sul Financial Times con un articolo che, a ben vedere, sembra un messaggio rassicurante rivolto ai ...

Lavoro - il 'ministro' M5s Tridico : 'Ridurre l'orario per creare occupazione' : Il tema della crescita occupazionale in Italia va affrontata anche dal punto di vista 'di più lungo periodo della robotizzazione, una sfida che non va lasciata alla schizofrenia del mercato, ma ...

Risultati Elezioni Politiche 2018/ Emiliano vs Calenda : “iscrizione Pd pessima”. ministro - mai accordo con M5s : Risultati Elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Emiliano vs Calenda(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Calenda nuovo segretario Pd?Il ministro disarciona Renzi Detta la linea : "No alleanze con M5S" : Quatto quatto, micio micio, Carlo Calenda si fa sotto approfittando della crisi di Matteo Renzi e del Pd e chiede la tessera del Partito Democratico proprio il giorno dopo della sconfitta epocale che lo ha visto precipitare sotto il 20%. Segui su affaritaliani.it

