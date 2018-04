E Gentiloni governa la crisi in Siria Colloquio con Merkel | le basi Usa in Italia non

Eugenio Scalfari : 'Gentiloni può governare ancora e M5S deve appoggiarlo' Video : In occasione della puntata di questo 10 aprile di “Cartabianca” su Rai3 è intervenuto il noto giornalista Eugenio Scalfari, che rispondendo alle domande di Bianca Berlinguer si è soffermata su vari aspetti di attualita' politica. Vediamo cosa ha detto. Scalfari: 'Il Movimento 5 Stelle si allei col PD, Governo Gentiloni può restare in carica anche un anno' Parlando dell'imminente secondo giro di Consultazioni al Quirinale, Eugenio Scalfari ha ...

Calenda vs Confindustria : “Rivendica Industria 4.0? Va bene essere governativi - ma i padri sono Renzi e Gentiloni” : Carlo Calenda contro Vincenzo Boccia. Il ministro dello Sviluppo, neo iscritto al Pd e potenziale leader del partito “deRenzizzato” (ma lui nega), attacca il numero uno di ConfIndustria, che martedì si è affrettato ad allinearsi con i vincitori delle elezioni definendo l’M5s un “partito democratico, che non fa paura”. “Dopo le elezioni si scoprono molte cose nuove. Ho appreso ad esempio che il presidente di ...

Enrico Mentana sulle elezioni : 'Chi governa viene sempre punito. Dunque il Pd e Gentiloni...' : 'Chi ha governato è sempre stato punito'. Enrico Mentana, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , illustra il suo diario elettorale e di fatto affonda il Pd con una sua profezia nera. E ...

Gentiloni a Juncker - governi governano : ANSA, - ROMA, 22 FEB - "Lo tranquillizzerò, i governi tra l'altro sono tutti operativi, i governi governano". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Porta a Porta, in onda stasera a ...

Napolitano : Gentiloni essenziale per la governabilità - con lui Italia più influente : «Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve periodo della governabilità e della stabilità politica...

