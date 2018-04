Grillo - grigliata e disgelo con Casaleggio «Con Di Maio siamo in buone mani» : I vertici del M5s si ritrovano a pranzo per ricordare il cofondatore del M5S Gianroberto. E Grillo: «Con Di Maio siamo in buonissime mani»

CoreaN - Kim : disgelo con Seul merito Cio : 12.07 Il leader nord CoreaNo Kim Jong-Un si è impegnato ad inviare atleti nordCoreaNi alle prossime due olimpiadi nel 2020 e 2022. Il Comitato Internazionale Olimpico proporrà una "potenziale marcia congiunta" e altre attività condivise tra squadre delle due Coree. Kim ha ringraziato il capo del Cio Bach per aver favorito il recente "marcato disgelo": il 27 aprile il leader nord CoreaNo incontrerà il presidente sudCoreaNo Moon Jae-In, a cui ...

Lotito-Juventus - è disgelo? Tra politica - battute - Malagò e Milinkovic-Savic : Ma è attore principale della politica calcistica italiana , ha fatto anche capolino durante la conferenza di Malagò, aveva dimenticato giacca e appunti, in primissima fila, e nello stesso regge i ...

Governo - il disgelo continua : Salvini: "Sono pronto a fare il premier, ma non sarò io ad affermare 'o me o morte'". Messaggio ai Cinque Stelle, ma anche al Pd Salvini: "Non è 'o io o la morte'". E apre al reddito di cittadinanza ...

Pd - il disgelo con Raggi e la convergenza con il M5s. Così Zingaretti può fare del Lazio il laboratorio politico nazionale : Parola d’ordine: convergenza. “Tematica” e “politica”, a detta dei protagonisti. La mossa? Un serrato tentativo di disgelo con il Movimento 5 stelle e il recupero di un centrosinistra romano logorato dalle divisioni interne. L’obiettivo finale: costruire un “blocco Roma” in grado di sostenere la scalata alla segreteria nazionale del Pd. Purché si vada a congresso non prima di un anno. E, ovviamente, blindare la propria non-maggioranza in ...

Prove di disgelo tra Washington e Pyongyang : Sta per scoppiare la pace nella penisola coreana? A giudicare dagli annunci degli ultimi giorni sembrerebbe di sì, ma la storia ci ha insegnato che lo scetticismo è d’obbligo. Leggi

Borsa : Asia in crescita con "disgelo" Usa-Corea del Nord : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Corea e dazi - il disgelo piace ai mercati : LA BCE DÀ LA SPINTA ALLE BORSE: MILANO +1,15% L'orientamento emerso dalla riunione di Francoforte, favorevole ad un'uscita molto graduale dall'attuale politica monetaria espansiva, è stato gradito ...

disgelo a maggio : "Ho spiegato al presidente - ha proseguito - che sono state la sua leadership e le sua politica di pressioni, insieme alla comunità internazionale, a portare a questa svolta. Ho manifestato a Trump ...

disgelo a maggio : Si terrà entro maggio lo storico vertice tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. L'annuncio è stato affidato al consigliere per la sicurezza nazionale di Seul, Chung Eui-yong, che nei giorni scorsi era volato a Pyongyang per colloqui senza precedenti. Kim "è ansioso di incontrare il presidente Trump il prima possibile" e lui ha accettato, rispondendo che lo vedrà "entro maggio per ...

disgelo al telefono : Trump pronto a parlare con Kim : Nonostante le recenti tensioni e la minaccia nucleare, Donald Trump ha fatto sapere che non esclude che presto possa parlare al telefono col leader del regime di Pyongyang Kim Jong-un.Il presidente americano lo ha affermato alla tradizionale cena con i giornalisti del Gridiron Club di Washington. "Al momento stiamo parlando, e un paio di giorni fa hanno chiamato - ha affermato - e io ho detto che anche io vorrei, ma debbono prima ...

Pioggia e rapido disgelo della neve : si allaga Bagno di Romagna : Bagno di Romagna ha dovuto fronteggiare venerdì un'altra emergenza: quella del rapido disgelo della neve causato dalla Pioggia. 'Una vera emergenza acqua che, come abbiamo potuto tutti notare, per ...

Il Cio dichiara chiuse le Olimpiadi del ghiaccio e del disgelo : ... numero uno del Cio, che dopo aver ringraziato il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha sottolineato quanto l'evento abbia riavvicinato le due coree: "Lo sport ha offerto un ponte di pace e ...

