Due incidenti nel Pordenonese

Incidenti : scontro frontale tra Due auto - un morto nell'Ennese : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Incidente mortale ieri sera a Barrafranca, in provincia di Enna. La vittima è Liborio Costa, 62 anni, operatore del 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto si cui viaggiava in viale della Pace all'altezza della via Mattei, per cause ancora da accertare, h

Incidenti : scontro frontale tra Due auto - un morto nell’Ennese : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Incidente mortale ieri sera a Barrafranca, in provincia di Enna. La vittima è Liborio Costa, 62 anni, operatore del 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto si cui viaggiava in viale della Pace all’altezza della via Mattei, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con un’altra vettura guidata da un 24enne. E’ stato ...

GR : cervi sulla A13 - Due incidenti e strada chiusa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Incidenti : frontale tra Due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. , AdnKronos, Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall'aeroporto Catullo. Uno ...

Incidenti : frontale tra Due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. (AdnKronos) – Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall’aeroporto Catullo. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, l’altro è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul luogo dell’incidente sono arrivati ...

Incidenti : frontale tra Due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. (AdnKronos) - Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall'aeroporto Catullo. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, l'altro è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato

Incidenti sul lavoro : dopo la tragedia di Livorno - altre Due vittime a Bologna e Firenze : Un operaio di 52 anni è caduto da un traliccio a San Godenzo, in Mugello, un altro di 56 anni è morto folgorato in un incidente a Bologna in ambito ferroviario. Mercoledì la tragedia di Livorno dove hanno perso la vita due operai.Continua a leggere

Incidenti stradali : investiti Due ciclisti - uno a Pezzolo e l'altro a Godo : Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina, attorno alle 9.20, a Pezzolo di Russi. Un ciclista di 25 anni è stato investito da un'auto all'incrocio tra la provinciale 52 e la provinciale ...

Incidenti : Vicenza - sulla A4 un camion si rovescia - Due feriti : Vicenza, 22 mar. (AdnKronos) - Dalle 10 circa, i vigili del fuoco stanno operando lungo l’autostrada A4 a Grisignano del Zocco nei pressi della rampa d’immissione in direzione Milano per un autoarticolato rovesciato sulla carreggiata: due i feriti. Il primo soccorso ai due occupanti della cabina del

Incidenti : Vicenza - sulla A4 un camion si rovescia - Due feriti : Vicenza, 22 mar. (AdnKronos) – Dalle 10 circa, i vigili del fuoco stanno operando lungo l’autostrada A4 a Grisignano del Zocco nei pressi della rampa d’immissione in direzione Milano per un autoarticolato rovesciato sulla carreggiata: due i feriti. Il primo soccorso ai due occupanti della cabina del mezzo pesante è stato dato da due vigili del fuoco del comando di Trieste, che per motivi di servizio si stavano recando a ...

Incidenti : Padova - nella notte scontro tra Due auto a Camposampiero - un ferito : Padova, 16 mar. (AdnKronos) - La notte scorsa, poco dopo le ore 23, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 307 all’incrocio tra contrà Rialto e via Filipetto a Camposampiero per lo scontro tra due auto: un ferito. I pompieri volontari di Santa Giustina in Colle hanno messo in sicurezza i me

Incidenti : Padova - nella notte scontro tra Due auto a Camposampiero - un ferito : Padova, 16 mar. (AdnKronos) – La notte scorsa, poco dopo le ore 23, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 307 all’incrocio tra contrà Rialto e via Filipetto a Camposampiero per lo scontro tra due auto: un ferito. I pompieri volontari di Santa Giustina in Colle hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Fiat Punto, rimasto incastrato nell’auto, che è stato preso in cura dal personale del Suem 118 ...

Incidenti montagna - valanghe in Alta Savoia : Due morti : Due persone sono morte, altre due sono rimaste gravemente ferite e una quarta e’ dispersa a causa di una serie di valanghe in Alta Savoia. Lo riferisce la gendarmeria della regione. L'articolo Incidenti montagna, valanghe in Alta Savoia: due morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Notte di incidenti mortali sulle strade torinesi : Due giovani vittime a Cuorgnè - una a Chieri : Quattro i feriti. Nel Canavese hanno perso la vita due ragazzi di 19 e 23 anni in uno scontro frontale, gravi altre tre persone.Un uomo muore nell'auto che...