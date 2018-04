Draghi | da dazi USA-Cina impatto limitato

Draghi : "Per ora effetto dazi limitato ma è solo il primo round" : ?Le parole del presidente della Bce fanno eco a quelle della direttrice del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, la quale vede "nubi scure" all'orizzonte della crescita economica mondiale soprattutto a causa delle tensioni sui dazi tra gli Stati Uniti e i suoi partner commerciali

Dazi - Draghi : 'Protezionismo rischio ora più grande' : "Il protezionismo commerciale è il rischio a medio termine più grande ora, visto che ha effetti diretti e porta con sé la possibilità di ritorsioni e perdita di fiducia". Lo ha detto il presidente ...

I dazi non fermano la crescita "Il Pil mondiale resterà stabile" Draghi : merito dei mercati emergenti : I dazi di Trump non dovrebbero impattare sulla crescita mondiale. Secondo la Bce, infatti, l'aumento del Pil globale "dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". Il Bollettino economico dell'Eurotower diffuso questa mattina in cui si osserva come le proiezioni macroeconomiche formulate a marzo 2018 dagli esperti della Bce prevedono un aumento della crescita in termini reali del Pil mondiale (esclusa l'area ...

Le due "spine" di Draghi : i dazi di Trump e supereuro : Prima c'era una crescita asfittica, recalcitrante nel manifestarsi. Adesso che le cose si sono aggiustate superando ogni previsione, ci si mette Donald Trump col suo impeto protezionistico e il ...

La Bce «cancella» l’estensione del Qe e Draghi critica i dazi di Trump : Il presidente della Banca centrale europea di nuovo polemico con le politiche commerciali ?Usa: se impongono dazi agli alleati, «allora chi sono i nemici?»...

Dazi - Draghi : mosse unilaterali sul commercio estero sono 'pericolose' - : Il presidente Bce definisce "più forte del previsto" la crescita dell'Eurozona. E sul voto del 4 marzo avverte: "Instabilità protratta nel tempo potrebbe minacciare fiducia" verso l'Italia. Intanto ...

Draghi boccia i dazi di Trump e ammonisce sull’instabilità italiana : “Minaccia per la fiducia” : Finora la reazione dei mercati è stata composta, in fondo l’instabilità politica in Europa è diventata quasi la normalità. Ma attenzione a sfidare la sorte. In attesa di decisioni ben più rilevanti su quando porre termine al piano di acquisti, la consueta conferenza stampa mensile di Mario Draghi è un compendio di messaggi politici espliciti e non....

Dazi - Draghi parla chiaro Rischioso decidere da soli : L'Eurozona sta vivendo un "forte e ampio slancio della crescita, che è atteso si espanda nel breve termine più di quanto previsto in precedenza". Lo dice il presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, che parlando a Francoforte dice di un'inflazione annua all'1,4% nel 2018, all'1,4% nel 2019 e all'1,7% nel 2020. Un dato che "resta debole e deve ancora mostrare segni convincenti di una ...

