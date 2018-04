Dori Ghezzi e i frammenti di Fabrizio De André

vanityfair

(Di giovedì 12 aprile 2018) «Chi sa bene quanti anni vivono le tigri? Chi sa esattamente quanto vivono gli essere umani?» si domandano gli autori di Lui, io, noi (Einaudi – Stile Libero):, Giordano Meacci e Francesca Serafini, a proposito del cucciolo di tigre cheDesi aggiudicano a una serata di beneficienza. Nutrito, coccolato, fino al giorno in cui diventa troppo grande, in molti lo scambiano per gatto. Tigrotto o gatto? Questo non è un semplice aneddoto, perché Lui, io, noi non è un libro di aneddoti, come non è una biografia diDe. Né un memoir di. Lui, io, noi è un oggetto letterario inaspettato che ha a che fare con la memoria, non in forma di ricordo (e dunque di nostalgia, di già vissuto), bensì nella forma dinamica di futuro con riverberi di passato, un divenire ancora da aggiornare. «Invece di desiderio struggente di tornare», ...