Dopo le Paralimpiadi parla Giacomo Bertagnolli | “Ho sviluppato i riflessi | rapidità e

(Di giovedì 12 aprile 2018)le quattro medaglie paralimpiche nello sci alpino, atleta 19enne, hato a Tuttosport in una lunga intervista. Al quotidiano torinese l’azzurro hato tra le altre cose del rapporto con la sua guida, Fabrizio Casal, dei suoi allenamenti e del futuro dello sport paralimpico italiano. L’intesa con la guida per un atleta ipovedente è fondamentale: “Fabrizio è molto bravo in slalom e questo per me è uno stimolo. Fuori dalla pista, negli ultimi tempi, abbiamo iniziato a uscire insieme con amici comuni. Abbiamo caratteri molto diversi, ma ci integriamo bene“. La guida ha poi rivelato un aneddoto divertente accaduto durante le ultime: “Una litigata al mese ci sta. Ci è successo anche a PyeongChang, nell’ultimo giro prima del gigante. L’ho lasciato lì, a scendere da solo. Piano piano, e venuto giù, ...