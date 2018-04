Dopo la sentenza Foodora si chiedono regole più chiare

Giuseppe Scopelliti - ex governatore della Calabria si è costituito Dopo sentenza Cassazione : Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l’ex governatore della Calabria condannato ieri dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle ‘pazze’ di quando era sindaco del comune di Reggio Calabria. Scopelliti si è presentato questa mattina nel carcere di Arghillà di Reggio Calabria. L'articolo Giuseppe Scopelliti, ex governatore della Calabria si è costituito dopo sentenza Cassazione proviene da ...

Ex mogli terrorizzate e confuse. Ex mariti che vogliono la riduzione dell'assegno divorzile. E nei tribunali regna l'anarchia Dopo la sentenza Grilli : "Rischio di dover vivere alla soglia della povertà all'età di 56 anni. E questo a causa di una sciagurata sentenza che sta dettando legge nei tribunali di tutta Italia, tranne qualche rara eccezione". Maria, una vita di lavoro alle spalle "ma senza poter versare contributi sufficienti per una pensione dignitosa perché sempre regolarizzata con contratti brevi, a termine o addirittura senza contratto", sta aspettando la ...

IL CAFFÈ PROVOCA IL CANCRO?/ La presa di posizione delle aziende Dopo la sentenza di un giudice : Il CAFFÈ PROVOCA il CANCRO? La decisione shock di un giudice: etichette, “Nuoce alla salute”, nel frattempo Starbucks resta in silenzio, prepara la contromossa?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:11:00 GMT)

Banche popolari - cosa cambia Dopo la sentenza della Corte Costituzionale : La Consulta ha giudicato legittima la riforma approvata dal governo Renzi. Possibile un risiko tra alcuni istituti

Arezzo - la sentenza del fallimento Dopo la scadenza degli stipendi : pagamenti in dubbio : Arezzo, 12 marzo 2018 - Ormai è un conto alla rovescia: meno quattro , giorni, all'udienza per il fallimento dell'Arezzo calcio. Nella quale ognuno dovrà mostrare le proprie carte, come in una partita ...

PSG-Real Madrid - sentenza Merengues! Per i parigini addio all’ Europa Dopo un mercato da oltre 400 milioni : PSG-Real Madrid, sentenza Merengues! Per i parigini addio all’ Europa dopo un mercato da oltre 400 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG-Real Madrid- Il Real Madrid espugna il Parco Dei Principi per 2-1, e vola ai quarti di finale di Champions League. sentenza CR7 e gol di Casemiro, quest’ultimo spesso oscurato dalla qualità totale degli ...

Dybala decide Lazio Juventus/ Diretta e risultato : sentenza allo scadere - 3 degli ultimi 6 gol Dopo il 90' : Diretta Lazio Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. allo stadio Olimpico sfida determinate per lo scudetto e uno dei primi quattro posti(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Diesel addio - come cambierà l'industria dell'auto Dopo la sentenza tedesca : La sentenza del Tribunale amministrativo federale tedesco che consente alle città di vietare i motori Diesel (tranne quelli di ultima generazione) nei centri urbani è destinata ad accelerare una tendenza già in atto tra i grandi costruttori:?quella di una graduale uscita dalle auto alimentate a gasolio...

Sicilia : deputati M5s - Dopo sentenza Tar ancora più determinati : Palermo, 24 feb. (AdnKronos) - Gli scranni all'Assemblea regionale Siciliana dei deputati M5S sono salvi. Il Tar di Palermo, infatti, ha rigettato il ricorso di alcuni candidati non eletti che volevano riscrivere il risultato delle regionali di novembre scorso estromettendo gli eletti (tra questi al

“Signora - è incinta”. Ha solo 11 anni - la sua pancia cresce e ha dolori fortissimi. La madre è preoccupata e non crede ai dottori (e fa bene). Dopo i controlli viene fuori la diagnosi : “Una sentenza di morte” : Una malattia che le stava devastando la vita e che i genitori non riuscivano a comprendere. L’esistenza di Cherish-Rose Lavelle di appena 11 anni stava per finire in modo tragico e assurdo. I fatti si sono svolti nel Queensland, in Australia. La ragazzina aveva la pancia molto gonfia, così tanto che i medici erano convinti che fosse incinta. Poi, Dopo i dovuti controlli, hanno invece scoperto che ne suo addome si annidava un tumore di 10 ...

Aeroporto di Trapani - appello alla Regione Dopo la sentenza del Tar a favore di Alitalia : Una scelta finalizzata a consentire l attuazione del cosiddetto spoils system deciso dalla Regione, la pratica politica secondo cui gli alti dirigenti della pubblica amministrazione cambiano con il ...

Badanti : cosa cambia per le ore di riposo Dopo la sentenza della Cassazione? Video : Ci sono norme che regolano il normale lavoro di un collaboratore domestico, #badante o colf. Esiste un CCNL, un contratto collettivo che è stato aggiornato ad inizio 2017 e per le quali le retribuzioni sono state ritoccate da pochi giorni dopo un incontro tra Ministeri e rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Come in ogni settore però, quanto previsto dal contratto spesso è soggetto ad interpretazioni soprattutto per particolari ...