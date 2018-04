“Dopo la morte di Fabrizio…” Frizzi | la decisione della moglie Mai più vista dopo i

caffeinamagazine

(Di giovedì 12 aprile 2018) Fabrizioci ha lasciato nella notte tra il 25 e il 26 marzo, stroncato a 60 anni da un’emorragia cerebrale. La sua scomparsa ha causato un vuoto immenso nel mondotelevisione, quel mondo che per il conduttore amatissimo è stato una seconda casa per 40 anni. Colleghi e amici, ma anche il suo pubblico, tutti sconvolti dalla notiziasua. Ma Fabrizio, come tutti, aveva anche una vita privata, una famiglia: la, Carlotta Mantovan, e la figlia, Stella, 5 anni. Per loro ha combattuto come un leone fino all’ultimo, erano la sua ragione di vita.i funerali, celebrati nella chiesa degli Artisti, a piazza del Popolo, a Roma, non si contano gli sfoghi e le interviste dei colleghi più o meno stretti, tutti affranti per la sua scomparsa prematura. Ma non lei, Carlotta. La Mantovan ha scelto la strada del silenzio eriservatezza....