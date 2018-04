Dopo Code Vein si pensa già al sequel? Bandai Namco svela le sue idee

Puglia e Basilicata - “Dopo vittoria M5s code ai Caf per reddito cittadinanza”. Sindacati smentiscono : “Casi isolati” : A quattro giorni dalla vittoria del Movimento 5 stelle alle elezioni politiche, in Puglia e Basilicata è iniziata la corsa ai Caf locali e agli assessorati per chiedere i moduli per il reddito di cittadinanza che fa parte del programma elettorale grillino. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, confermata da almeno un sindaco e da un sindacalista, ma smentita dalla consulta nazionale dei Caf, che parla di casi ...

