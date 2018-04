Donna muore dopo una liposuzione in una clinica di Milano

Brescia - Donna muore dopo un intervento di liposuzione effettuato a Milano :

Milano - Donna muore dopo una liposuzione : la Procura apre un’inchiesta : Una donna è morta mercoledì sera a Brescia dopo un intervento chirurgico di liposuzione: un’operazione di asportazione di parte del tessuto adiposo effettuata in una clinica di Milano. Il decesso, secondo quanto riferito all’Ansa, è stato causato da complicanze legate all’operazione. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sull’accaduto sta indagando la Procura del capoluogo lombardo. L'articolo Milano, donna ...

Donna muore dopo una liposuzione : la procura di Milano apre un'inchiesta : Operata in clinica, il decesso sarebbe legato a complicanze legate all'intervento

Imbalsamata viva per errore : formalina al posto di soluzione salina - muore Donna a 28 anni : Le dovevano asportare delle cisti ovariche con un intervento di routine in laparoscopica per una futura gravidanza. Una semplice operazione a cui si sottopongono tantissime giovani donne finito però questa volta in tragedia per colpa di un assurdo errore. A 28 anni, Ekaterina Fedyaeva, russa, è stata vittima di un errore da parte del personale medico ha iniettato nella cavità addominale della paziente della formalina, una soluzione a base di ...

Precipita mentre pulisce finestra - muore Donna di 69 anni : VIBO VALENTIA - Una donna, Giuseppina Gentile, di 69 anni, è morta stamane a Soriano Calabro dopo essere Precipitata al suolo, per cause che sono in corso di accertamento, da alcuni metri di altezza. ...

Russia : Donna muore dopo essere stata 'imbalsamata viva' : In Russia una donna di 27 anni è morta in un'atroce agonia, dopo essere stata "imbalsamata viva" a causa di un errore medico. Ekaterina Fedyaeva, era questo il suo nome, invece di essere stata sottoposta a una flebo con soluzione fisiologica, ne ha subito un'altra a base di formaldeide. Questa sostanza è un forte conservante usato, oltretutto, nel settore dell'imbalsamazione. La madre della ragazza ha accusato i medici dell'ospedale di ...

Vicenza - tragico schianto in centro : muore una Donna - ferite le sue sorelle : Gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Vicenza. Assunta De Falco, 59enne padovana, ha perso la vita. Nell’auto con lei si trovavano due sue sorelle: una è in gravi condizioni.Continua a leggere

Valsesia - violento schianto : muore Donna : E' in auto insieme al figlio, quando quest'ultimo perde il controllo del mezzo, esce di strada e si schianta contro le rocce. La donna viene soccorsa, estratta viva dalle lamiere ma, poi, qualche ...

Incidente sulla Marina di Ragusa Donnalucata : muore 26enne : Incidente mortale stasera lungo la Marina di Ragusa Donnalucata nei pressi de La Fazenda. Una giovane di 26 anni è morta. Sul posto il 118.