Donna di 36 anni muore dopo intervento di liposuzione in una clinica di Milano Aperta

Torre Annunziata. Vola giù dal balcone al primo piano : morta una Donna di 86 anni : Torre Annunziata. È Volata giù dal primo piano di casa sua ed è morta all'ospedale Sant'Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase, dove era stata ricoverata in gravi condizioni. La signora di 86 anni, ...

Donna di 72 anni multata dopo essere stata investita - la polizia locale di Melegnano : "Non era sul marciapiede" : Si era fratturata tibia e perone. La contravvenzione di 17 euro arrivata a casa un paio di mesi dopo l'incidente. Lei: "Faccio ricorso"

Imbalsamata viva per errore : formalina al posto di soluzione salina - muore Donna a 28 anni : Le dovevano asportare delle cisti ovariche con un intervento di routine in laparoscopica per una futura gravidanza. Una semplice operazione a cui si sottopongono tantissime giovani donne finito però questa volta in tragedia per colpa di un assurdo errore. A 28 anni, Ekaterina Fedyaeva, russa, è stata vittima di un errore da parte del personale medico ha iniettato nella cavità addominale della paziente della formalina, una soluzione a base di ...

Neonata abbandonata in una fogna coperta di formiche/ Donna di 63 anni le salva la vita - ma la mamma dov'è? : Neonata abbandonata in una fogna coperta di formiche: Donna di 63 anni le salva la vita, ma la mamma dov'è? La tragica storia arriva da Port Elizabeth in Sudafrica.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:29:00 GMT)

Il più anziano del mondo ha 112 anni - ma c'è una Donna di 117 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Precipita mentre pulisce finestra - muore Donna di 69 anni : VIBO VALENTIA - Una donna, Giuseppina Gentile, di 69 anni, è morta stamane a Soriano Calabro dopo essere Precipitata al suolo, per cause che sono in corso di accertamento, da alcuni metri di altezza. ...

Sesto San Giovanni - Donna uccisa con coltello nel petto/ Milano : “forse suicidio” - ma no biglietti d’addio : Milano, donna morta in casa con coltello nel petto, ultime notizie, Sesto San Giovanni: corpo in decomposizione. Il macabro ritrovamento e le piste sul suicidio(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:55:00 GMT)

Milano - Donna morta in casa con coltello nel petto/ Ultime notizie Sesto San Giovanni : corpo in decomposizione : Milano, donna morta in casa con coltello nel petto, Ultime notizie, Sesto San Giovanni: corpo in decomposizione. Il macabro ritrovamento avvenuto questa mattina alle ore 10:00(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:39:00 GMT)

Sesto San Giovanni - Donna di 52 anni trovata morta : sdraiata sul suo letto con un coltello in petto : Una donna di 52 anni è stata trovata morta con un coltello da cucina conficcato nel petto nella sua casa di Sesto San Giovanni (Milano). Ragazza di 24 anni trovata morta in un parco: vicino...

Sesto San Giovanni - Donna trovata morta in casa con coltello nel petto : Sesto San Giovanni, donna trovata morta in casa con coltello nel petto Il cadavere, già in stato di decomposizione, è stato trovato nell'appartamento della vittima, riverso sul letto. A dare l'allarme è stato il fratello Parole chiave: ...

Sesto San Giovanni - Donna trovata morta in casa con coltello nel petto - : Il cadavere, già in stato di decomposizione, è stato trovato nell'appartamento della vittima, riverso sul letto. A dare l'allarme è stato il fratello

Donna trovata morta in casa con un coltello nel petto a Sesto San Giovanni : A dare l'allarme è stato il fratello della Donna, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei

Va a funghi - ma trova lo scheletro di una Donna scomparsa da 5 anni : Un cercatore di funghi si è casualmente imbattuto nei resti di una donna che era scomparsa il 2 giugno del 2013.Continua a leggere

Sarzana - Donna di 53 anni uccisa in casa a colpi di forbice dal fidanzato : Sarzana, donna di 53 anni uccisa in casa a colpi di forbice dal fidanzato Il corpo della donna, ormai senza vita, è stato trovato dai carabinieri, allertati dai vicini di casa che questa mattina avevano sentito una confusione sospetta.Continua a leggere Il corpo della donna, ormai senza vita, è stato trovato dai carabinieri, allertati dai […]