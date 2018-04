Donatella Versace svela come sia uscita dall’incubo della cocaina

Donatella Versace : "Dalla cocaina mi ha salvato Elton John. La chirurgia? Ho creato una maschera per proteggermi" : "I rari momenti in cui rimanevo sola con la mia dipendenza, mi rendevo conto di essere molto, molto malata. Alcune sere non mi controllavo più e mi umiliavo davanti ai miei figli. L'odio che provavo verso me stessa aumentava di giorno in giorno". Donatella Versace si spoglia della sua corazza, della sua maschera aggressiva e sicura dietro la quale si è trincerata per anni, e in una lunga intervista al sito di moda Ssence, parla del ...

Donatella Versace : "Dico basta alle pellicce. Non voglio uccidere animali per fare moda" : "Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda" ha annunciato Donatella Versace in un'intervista al magazine online dell'Economist "1843". Se alle parole seguiranno i fatti, la maison della medusa si aggiungerà alla sempre più lunga lista di case di moda che hanno scelto di bandire le pellicce dalle loro collezioni.Il direttore dei programmi internazionali di PETA, Mimi Bekhechi, commenta: "PETA Stati Uniti ha ...

Donatella Versace da Fazio parla della sua vita : Donatella Versace è stata ospite a “Che Tempo che Fa” su Rai 1 rilascia una lunga intervista sulla sua vita a Fabio Fazio. La stilista del famoso brand di moda racconta un episodio divertente della sua vita che riguarda il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La Versace cerca di spiegare come sia il presidente e lo fa riportando un aneddoto: «Avevamo affittato la sua casa in Florida per un servizio fotografico con Madonna lui venne a farci ...

Donatella Versace : "Trump offrì a me e a Madonna una cena al fast food KFC" : "Com'è Trump? Avevamo affittato la sua casa in Florida per un servizio fotografico con Madonna, venne a farci visita e ci offrì una cena 'Kentucky fried chicken': cioè ho detto tutto di lui". Un aneddoto lapidario quello regalato da Donatella Versace, ospite di Che Tempo che Fa su Rai1, sull'attuale Presidente Usa.La stilista sembra aver scoperto un altarino, anche se Trump non ha mai nascosto la sua passione per i fast ...

