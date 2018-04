Don Matteo 11 trama e storia completa | anticipazioni ultima puntata del 19 aprile 2018

gossippiu

: Ogni volta che Don matteo deve incontrare un vescovo o un superiore gli succede sempre qualcosa ???? #donmatteo11 - Lmentrix : Ogni volta che Don matteo deve incontrare un vescovo o un superiore gli succede sempre qualcosa ???? #donmatteo11 - BiasiErika : Vorrei avere la stessa calma di Don Matteo che nelle situazioni ansiogene sta tranquillo e ride?? #DonMatteo11 - Grey_EvilRegal : Vorrei avere un briciolo della tranquillità di Don Matteo, quell'uomo non sa cosa sia l'ansia #DonMatteo11 -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ci siamo, è il momento di darvi ledi Don11 sull': giovedì 19andrà in onda il capitolo conclusivo di questa intensa stagione, in cui abbiamo conosciuto nuovi personaggi e non è stato difficile affezionarsi a loro. Uno dei nuovi, però, sarà in pericolo di vita: Cosimo morirà nell'? Ledi Don11 sull'episodio intitolato Il bambino di Natale non sono molto rassicuranti, ma vi diremo subito cosa succederà. L'episodio conclusivo potrebbe essere unico e quindi giovedì prossimo non vedremo unadivisa in due episodi: quanto durerà? Il tempo di unaintera, quindi non succederà come le scorse settimane in cui la Rai ha deciso di mandare in onda un solo episodio della fiction. Così facendo, le puntate di Don11 sono diventate quattordici e state per scoprire le anticiazioni sull'...