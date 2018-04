Don Matteo 11 | diretta puntata 12 aprile 2018 | Alice sta male

Don Matteo 11 - diretta puntata 12 aprile 2018 : il furgone : Torna con un doppio appuntamento, questa sera alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 11, la fiction con Terence Hill nei panni del parroco più famoso della tv italiana alle prese con nuovi casi su cui indagare insieme ai carabinieri. Questa sera vanno in onda gli episodi "Tutta la vita" e "Potere del perdono".-Di seguito, il liveblogging della puntata del 12 aprile 2018 di Don Matteo 11- [live_placement]prosegui la letturaDon Matteo 11, diretta ...

Don Matteo 11 : anticipazioni ultima puntata di giovedì 19 aprile 2018 : Nino Frassica Ultime indagini per Don Matteo, che giovedì prossimo, 19 aprile, saluterà il suo pubblico con un episodio dalla doppia durata intitolato Il bambino di Natale. La serie a marchio Lux Vide si avvia alla conclusione archiviando l’ennesima stagione di successo. Al momento non è stata comunicata ufficialmente dalla Rai l’intenzione di realizzare un nuovo capitolo, ma visti i consensi di pubblico e il sempre forte affiatamento del cast ...

Don Matteo 11 - diretta puntata 12 aprile 2018 : le scuse di Rita : Torna con un doppio appuntamento, questa sera alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 11, la fiction con Terence Hill nei panni del parroco più famoso della tv italiana alle prese con nuovi casi su cui indagare insieme ai carabinieri. Questa sera vanno in onda gli episodi "Tutta la vita" e "Potere del perdono".-Di seguito, il liveblogging della puntata del 12 aprile 2018 di Don Matteo 11- [live_placement]prosegui la letturaDon Matteo 11, diretta ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni ultima puntata del 19 aprile 2018 : Ci siamo, è il momento di darvi le anticipazioni di Don Matteo 11 sull'ultima puntata: giovedì 19 aprile 2018 andrà in onda il capitolo conclusivo di questa intensa stagione, in cui abbiamo conosciuto nuovi personaggi e non è stato difficile affezionarsi a loro. Uno dei nuovi, però, sarà in pericolo di vita: Cosimo morirà nell'ultima puntata? Le anticipazioni di Don Matteo 11 sull'episodio intitolato Il bambino di Natale non sono molto ...

Don Matteo 11 - diretta puntata 12 aprile 2018 : Giovanni a Spoleto : Torna con un doppio appuntamento, questa sera alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 11, la fiction con Terence Hill nei panni del parroco più famoso della tv italiana alle prese con nuovi casi su cui indagare insieme ai carabinieri. Questa sera vanno in onda gli episodi "Tutta la vita" e "Potere del perdono".-Di seguito, il liveblogging della puntata del 12 aprile 2018 di Don Matteo 11- [live_placement]prosegui la letturaDon Matteo 11, diretta ...

Shock a Don Matteo 11 : Cosimo muore? : Ci siamo, è il momento di darvi le anticipazioni di Don Matteo 11 sull'ultima puntata: giovedì 19 aprile 2018 andrà in onda il capitolo conclusivo di questa intensa stagione, in cui abbiamo conosciuto nuovi personaggi e non è stato difficile affezionarsi a loro. Uno dei nuovi, però, sarà in pericolo di vita: Cosimo morirà nell'ultima puntata? Le anticipazioni di Don Matteo 11 sull'episodio intitolato Il bambino di Natale non sono molto ...

Don Matteo 11 - diretta puntata 12 aprile 2018 : il figlio di Zappavigna : Torna con un doppio appuntamento, questa sera alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 11, la fiction con Terence Hill nei panni del parroco più famoso della tv italiana alle prese con nuovi casi su cui indagare insieme ai carabinieri. Questa sera vanno in onda gli episodi "Tutta la vita" e "Potere del perdono".-Di seguito, il liveblogging della puntata del 12 aprile 2018 di Don Matteo 11- [live_placement]prosegui la letturaDon Matteo 11, diretta ...

Don Matteo 11 - diretta puntata 12 aprile 2018 : il padre di Sofia : Torna con un doppio appuntamento, questa sera alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 11, la fiction con Terence Hill nei panni del parroco più famoso della tv italiana alle prese con nuovi casi su cui indagare insieme ai carabinieri. Questa sera vanno in onda gli episodi "Tutta la vita" e "Potere del perdono".-Di seguito, il liveblogging della puntata del 12 aprile 2018 di Don Matteo 11- [live_placement]prosegui la letturaDon Matteo 11, diretta ...

Don Matteo 11 - anticipazioni : Giovanni o Nardi - la scelta di Anna : Don Matteo 11: anticipazioni ultima puntata Il successo di Don Matteo sembra inarrestabile. Anche l’undicesima serie ha fatto registrare ascolti molto alti, facendo ipotizzare una dodicesima stagione. Terence Hill, nei panni del prete investigatore, tiene, puntata dopo puntata, milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. In molti si lamentano di una fiction italiana poco innovativa, […] L'articolo Don Matteo 11, ...

Don Matteo 11 - anticipazioni ultima puntata : Cosimo muore? : anticipazioni Don Matteo 11 del 19 aprile: la proposta di matrimonio Una proposta di matrimonio inaspettata e un malore improvviso turberanno i personaggi di Don Matteo 11. Il piccolo Cosimo e il maresciallo Anna Olivieri saranno al centro dell’ultimo appuntamento della fiction della Lux Vide. L’ultima puntata di Don Matteo 11 andrà in onda giovedì prossimo, 19 aprile alle 21.25 su Rai1. Le vicende sentimentali e familiari dei ...

Torna il doppio episodio di Don Matteo 11 - anticipazioni 12 e 19 aprile : il prete e Anna in pericolo di vita? : Torna il doppio appuntamento con Don Matteo 11, che sarà in onda stasera, giovedì 12 aprile, su Rai1. Dopo il dimezzamento, adottato dall'ammiraglia Rai nelle scorse due settimane, a quanto pare la fiction con Terence Hill e Nino Frassica tornerà in onda con due episodi settimanali. Ci avviciniamo al finale di stagione, e il futuro per Don Matteo è ancora incerto. Gli attori hanno dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni di non sapere nulla su una ...

Don Matteo 11 Anticipazioni : stasera - giovedì 12 aprile - la dodicesima puntata : Anna credendo di morire invia un messaggio d'addio all'uomo che ama mentre Rita chiede a Sofia di andare a vivere con lei.

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 12 aprile 2018 : Torna con un doppio appuntamento, questa sera alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 11, la fiction con Terence Hill nei panni del parroco più famoso della tv italiana alle prese con nuovi casi su cui indagare insieme ai carabinieri. Questa sera vanno in onda gli episodi "Tutta la vita" e "Potere del perdono".Don Matteo 11, puntata 12 aprile 2018: anticipazioni In "Tutta la vita", il padre biologico di Sofia (Davide Paganini) viene trovato in ...

Don Matteo 12 ci sarà? : Don Matteo 11 si avvia alla sua conclusione e i fan cominciano a domandarsi se ci sarà o meno una 12° stagione: ecco le parole dei protagonisti Don Matteo si conferma una delle fiction di maggior successo della storia della tv. Puntata dopo puntata, le storie del prete in bicicletta hanno incollato dinanzi alla tv milioni di telespettatori registrando un vero e proprio record di ascolti. Con il concludersi della undicesima edizione, il pubblico ...